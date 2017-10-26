Россия после «великодержавия» 5 Олег Панфилов

26.10.2017, 16:11

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Сочинять прогнозы о будущем России – дело абсолютно бессмысленное и никому не нужное.

Сочинять прогнозы о будущем России – дело абсолютно бессмысленное и никому не нужное: там живут люди, для которых время давно остановилось, а если и происходит что-то, то исключительно по прихоти очередного диктатора. Страной руководят вожди с помощью пропаганды, которая превратилась в механизм обработки населения, он так работает с ноября 1917 года, с декрета «О печати». Спустя третий день после переворота большевики поняли, что время лозунгов закончилось, они добились своего и захватили власть, теперь эту власть надо удержать. Механизм очень простой – цензура запрещает неугодную для большевиков информацию, а угодную – распространяет. Уже сто лет Россией правит не обещанные «ум, честь и совесть», а цензура, пропаганда и дезинформация.

Будущее заложено в прошлом. Или, как писал любимец большевиков Максим Горький: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». Немало классиков марксизма-ленинизма произносили подобные «мудрости», но опять-таки в целях исключительно пропаганды, для воздействия на население. Как странный ленинский призыв – «учиться, учиться и еще раз учиться» и не менее «мудрые» слова Брежнева о том, что «экономика должна быть экономной». Для большей части населения слова мало что означали, для них находили свои объяснения, как дед Щукарь из «Тихого Дона»: «акварель» в его понимании это — хорошая девка, «бордюр» — гулящая баба.

Запутанность марксистско-ленинской философии ощущали на себе студенты всех советских вузов, которые зубрили произведения Ленина, не понимания в них ничего. Впрочем, с полной уверенностью можно предположить, что не понимал никто, – ни профессора, ни партийные деятели, ни те, кто стоял на Красной площади в длинной очереди, чтобы посмотреть труп вождя, ни те, кто ежегодно по советским праздникам возлагал цветы и венки к многочисленным памятникам Ленина.

Статистика – безжалостная наука, она фиксирует все, что произошло в стране, где цензура и пропаганда заменяла науку и промышленное производство, где малограмотные партийные чиновники командовали всем – от культуры до сельского хозяйства. Итогом стало состояние экономики современной России – всего 2,49% от мировой экономики, меньше, чем экономики Италии, Индии или Бразилии и совсем далеко от США, КНР, Франции, Германии и Великобритании – стран куда меньших по площади, чем Российская Федерация. Когда спал «железный занавес», все увидели, что самая большая страна в мире оказалась экономическим карликом, но восстановленные Путиным цензура и пропаганда по-прежнему пытаются удержать россиян в тонусе, продолжая хвастать несуществующим величием.

Весь этот груз прошлого стоит препятствием на пути будущего России, и всякий политик, мечтающий о возрождении страны и ее процветании, должен считаться с тем, что перепрыгнуть или обойти преграду не удастся. Но не только слабая экономика или желание постоянно воевать являются главными проблемами РФ, серьезным тормозом для развития остается ее прошлое, ее история – реальная, а не придуманная. Большевики боялись не только мифического, придуманного ими будущего, но и прошлого – кровавого и мерзкого, когда страна за 500 лет была увеличена почти в 40 раз – исключительно с помощью войн, завоеваний, аннексий и последующей ассимиляции оккупированного населения.

Современные российские политики боятся прошлого не меньше большевиков, поэтому безоговорочно верят Путину, его сказкам про «русский мир» и «собирание земель русских». Российские историки бесстыдно пишут о «начавшемся в XIII веке процессе реинтеграции раздробленных русских княжеств вокруг новых политических центров», что на самом деле было войнами против соседей. «Реинтеграцией» был захват Новгородской республики, присваивание части современной Украины, оккупация Кавказа и Центральной Азии.

Ни одна территория не присоединялась добровольно к расширяющейся России, многие народы довольно долго сопротивлялись поглощению: 150 лет шла русско-чукотская война, больше ста лет с российскими карательными отрядами воевали буряты и хакасы, юкагиры и марийцы. В 1802-1805 годах была русско-индейская война – серия вооруженных конфликтов между русскими колонистами и индейцами-тлинкитами за контроль над островом Ситка на Аляске. Территории захватывались дважды – во время «собирания земель русских» в XVI-XIX веках и позже – в XX веке, когда большевики, до того клеймившие колониальный царский режим, решили повторить процесс собирания, но теперь под другим брендом – под социалистические лозунги про братство, равенство и «светлое будущее всего человечества». Убивали при царе-батюшке, убивали во славу марксизма-ленинизма. Принести извинения никто не удосужился – посчитали, что процесс был естественный – уничтожали население во имя светлого будущего.

Будущий политический лидер страны обязан знать реальную историю России последних хотя бы двух-трех веков, чтобы не попадать впросак, как Путин, который называет «русским» полуостров с нерусским названием. Нынешняя российская оппозиция мало чем отличается от Путина, точнее они с кремлевским вождем идеологические единомышленники, когда практически все из них в 2008 году поддержали агрессию России против Грузии, а четыре года назад – захват Крыма. Чем же тогда они отличаются от Путина? Только ли другим отношением к коррупции или чуть большими прозападными взглядами, чем у властных чекистов?

Существует несколько примеров создания «искусственных» государств, которые появлялись на карте мира вначале как результат колонизаций, а затем – как общественный договор, когда представители разных слоев населения и политики договаривались о правилах сожительства. Так появились США, страна, которая приняла в 1787 году Конституцию, состоящую из семи статей и двадцати семи поправок, разъясняющие права и свободы граждан. В истории США было и уничтожение коренных жителей-индейцев, и сегрегация чернокожих и индейцев, провозглашение страны, в которой декларируется «обеспечения нам и нашему потомству благ свободы». В Российской империи конституции не предусматривалось, а в основном законе Советской России 1918 года есть странная строка – «учреждается на основе свободного союза свободных наций». Именно с 1918 года Красная армия начала захватывать территории соседних государств – Украинскую Народную Республику, в 1920 году независимые Армению и Азербайджан, в 1921 году – Демократическую Республику Грузия, независимые государства в Центральной Азии. В советской пропаганде войны с соседями были «освободительными», войны других стран с соседями – «империалистическими». Как сейчас в российской пропаганде: война в Сирии – против агрессии, агрессия в Украине – против населения.

Большевики пытались создать идеального советского человека – не получилось. В стране живут полуроботы, полуживые носители странной идеологии, из которой самыми популярными остались – «лишь бы не было войны» и «мы – самая могучая страна в мире». При том, что Советский Союз постоянно воевал, а могущество оказалось фиктивным – не может страна, тратящая огромные деньги на оружие развивать науку и искусство. Знают ли об этом российские оппозиционеры? Хотят ли они об этом знать? И вообще, чего они хотят? Судя по активным публичным людям, они видят Россию такой же, как и Путин – великой и могучей. То есть, судя по всему, и они не будут заглядывать в прошлое и анализировать, каким образом настоящее страны не может идти вперед, пока она в кандалах прошлых преступлений.

Путин, скорее всего, знал, что нельзя открывать архивы, нельзя позволять историкам видеть прошлое иначе, чем дозволяет идеология «русского мира». Издавать книги о том, как «русские завоевали Китай в I тысячелетии до нашей эры», – пожалуйста, рассказывать о том, что Сахалин никогда не был «русским», а последним рубежом проторусского языка был правый берег Волги, и то только в последние века – нельзя. Как и о том, что нет у 80,90 % населения страны по прозванию «русские» с фамилиями разного лингвистического происхождения общих корней. И как быть с остальными 9.10 %, потомками тех, кого завоевывали за последние века и которые в результате насильственной ассимиляции почти потеряли родные языки и культуры, так и не став «русскими».

Лишь татары и чеченцы смогли сохранить свои традиции, более маленькие народы потеря почти все.

И, наконец, о цели, о будущем. Россия за последние 5-6 веков воевала, постоянно, почти каждый год, завоевывала соседей, отбирала у них земли. В этих условиях помышлять, не то что думать, о свободе выглядит нелепо. Нельзя желать себе и другим свободы, свободного выбора, свободы высказываний, свободы собственности, если твои предки все эти века свободу подавляли. Истории с декабристами с подачи советской пропаганды выглядят нелепо – не могли офицеры и аристократы желать свободы крестьянину и ремесленнику. Про «народовольцев» следовало бы умолчать – они, с точки зрения современного права, были банальными террористами. Про большевистскую свободу стыдно вспоминать – ни земли, ни заводов население так и не получило, а лишь новое крепостное право в виде колхозов и соцсоревнования.

Россия сейчас представляет собой идеологическую пустыню – без истории и традиций. Посадить сад там пытались разные вожди, но так ничего и не выходило: для создания государства нужна почва, основание – согласие народов, уважение к законам, отказ от подавления свобод и права на собственность. Пока же в России работает Государственная дума, которая за всю свою историю после восстановления в 1993 году в подавляющем количестве принимала репрессивные законы, а не законодательные акты, провозглашающие свободы и права. «Тюрьма народов» была, есть и будет, пока российские политики не осознают прошлое.

Давать советы и выписывать рецепты для российских политиков – дело бесполезное, но, кажется, если будущие претенденты обратят внимание на реальную российскую историю и прекратят придумывать полезную для себя ее версию, то может быть в России что-то может измениться. Начать хотя бы с извинений – они всегда полезны, как это много раз делали американцы, просивших прощения у индейцев и чернокожих потомков рабов. Если, конечно, будущие обитатели Кремля надеются сохранить территорию или хотя бы очистить совесть – свою и своих предков-завоевателей. Полезно было бы написать и издать новые учебники с реальной историей, но в этом и есть огромная опасность для будущего России и для того, что сейчас Путин старается скрыть от населения.

Есть хорошее слово – покаяние. Не просто буркнуть – «извините», а покаяться, признать преступление тяжким грехом. Покаяние – не прихоть, это необходимость, существующая в любой мировой конфессии – и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме. Будущее любой страны – в согласии народов, а принуждение к сожительству, чем последние века занимались цари, генеральные секретари и президенты, ни к чему не приведет, а лишь сохранит огромную территорию под названием Россия без шансов на будущее.

Олег Панфилов, «ТСН»