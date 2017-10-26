В Щучине нет профессиональной футбольной команды, но будет стадион за €500 тысяч 1 26.10.2017, 16:17

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На стадионе установят цифровой экран размером 6 на 3 метра.

В городе Щучин Гродненской области нет профессиональной футбольной команды, но будет стадион за 500 тысяч евро. Деньги на реконструкцию выделил Евросоюз, передает «Еврорадио».

Городской стадион в Щучине был построен в 1993 году, два года назад его частично реконструировали. В ближайшие два года ожидается грандиозная реконструкция. На нем появятся 3200 новых пластиковых сидений, специальный козырек над трибунами, в здании заменят все инженерные коммуникации, будет новая мебель, новые душевые и санузлы, раздевалки и др. Более того, на стадионе установят цифровой экран размером 6 на 3 метра.

В Щучине существует только любительская футбольная команда, которая выступает в чемпионате Гродненской области. Если проект будет реализован так, как планируется, стадион по качеству будет гораздо лучше, чем у многих команд высшей лиги чемпионата Беларуси.