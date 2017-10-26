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Задержан крупный чиновник из Госстандарта

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  • 26.10.2017, 16:26
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Руководитель одного из Департаментов государственного комитета по стандартизации задержан милицией за взяточничество.

В Минском районе при получении взятки в размере 20 тысяч долларов США был задержан житель столицы, который ранее также занимал высокую должность в одной из инспекций Госстандарта. Согласно показаниям задержанного, деньги предназначались для передачи руководителю Департамента Государственного комитета по стандартизации. В результате оба были задержаны, сообщили tut.by в МВД.

«Как выяснилось, с августа 2013 года по январь 2015 года чиновник получил от представителей коммерческих организаций в качестве взяток 35 тысяч долларов США и 30 миллионов неденоминированных белорусских рублей, а также другие материальные ценности. Щедрая «благодарность» коммерсантов предлагалась за выдачу разрешений на производство строительно-монтажных работ и безоговорочное решение иных вопросов, входящих в компетенцию чиновника», — рассказали в милиции.

Следственным комитетом в отношении задержанных возбуждено 7 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса Беларуси.

При проведении обысков по месту жительства чиновника в различной валюте изъято около 10 тысяч долларов США, около 60 тысяч долларов США заблокировано на банковских счетах. Наложен арест на четыре квартиры, земельный участок, денежные средства и иное имущество фигурантов на общую сумму порядка одного миллиона белорусских рублей.


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