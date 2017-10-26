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Международный профсоюз просит СК Беларуси выпустить Геннадия Федынича за границу

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  • 26.10.2017, 16:41
Геннадий Федынич
Фото: gazetaby.com

В ноябре в Женеве пройдет международная встреча лидеров профсоюзов.

Глобальный профсоюз IndustriALL - международное объединение профсоюзов промышленных рабочих, охватывающий 50 миллионов человек в 140 странах, прислал приглашение лидеру независимого Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу посетить Женеву 26-29 ноября 2017 года, передает «Радыё Свабода».

Здесь 27-28 ноября пройдет международная встреча лидеров профсоюзов. Они обменяются информацией и обсудят цели и приоритеты деятельности IndustriALL.

В международном объединении знают, что Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде из Беларуси. Поэтому генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес к приглашению приложил письмо-обращение в Следственный комитет Беларуси. В нем гарантируется «своевременное возвращение Г.Ф. Федынича в Беларусь. Учитывая ограничения в перемещении Федынича, связанные с данной им подпиской о невыезде, Глобальный союз IndustriALL обращается в Следственный комитет Беларуси с просьбой выдать ему разрешение на выезд из страны сроком с 26 по 29 ноября».

«Я отнес это письмо в Следственный комитет, - рассказал Геннадий Федынич. - Там на обращение посмотрели с удивлением: мол, подобных документов им еще никто не приносил. На это я ответил: многое в жизни происходит впервые. Но документ зарегистрировали и пообещали дать ответ. Сказали, подождите, до поездки еще месяц».

Напомним, 2 августа Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в офисе РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комликa. Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.

«Наше дело продолжается, - говорит Геннадий Федынич. - Идут следственные мероприятия, вызывают людей. Разных людей, даже тех, которые не имеют к нашему профсоюзу отношения. Игоря вызывают завтра, меня - в понедельник. Мое впечатление такое: следователи что-то ищут, а что конкретно они хотят найти, мне неизвестно».


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