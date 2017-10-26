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Клип о герое АТО на песню Brutto собрал 3 миллиона просмотров

  • 26.10.2017, 16:55

Песня белорусской рок-группы стала настоящим символом борьбы украинского народа.

Фан-клип Александра Карпенко на песню «Гарри» белорусской рок-группы Brutto собрал 3 миллиона просмотров в Youtube.

Cам Сергей Михалок описал песню «Гарри» так: Она не эфемерна, она реальна. Про людей, которые в трудную минуту, в момент революционный стали флагманом. Они, оказывается, единственные, кто мог противостоять по-настоящему настоящему злу. Они знали, как с ним бороться. Они его не боялись.


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