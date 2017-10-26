Семья 10 лет живет в квартире, где на стенах плесень, но дому капремонт не положен 3 26.10.2017, 17:12

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Многолетняя переписка с коммунальщиками результата не принесла.

Почти 10 лет семья Блашко из поселка Городище страдает от протекающей крыши. В квартире постоянная сырость, чернеет потолок, отклеиваются обои, портится мебель. Многолетняя переписка с коммунальщиками результата не принесла: несколько раз крышу «латали», но эффект от таких работ был недолгим. В план капремонта дом семьи Блашко не включают, а отремонтировать крышу за свой счет и после этого не платить за капремонт по жировке нельзя.

Татьяна Блашко с семьей живет на верхнем этаже двухэтажного дома №79 на улице Вежновца. Татьяна рассказывает intex-press.by, что перед заселением они с мужем взяли кредит и сделали в «трешке» хороший ремонт – выровняли стены, потолки, поменяли обои и двери. Но уже через год-два, говорит она, белить потолки и клеить обои пришлось по-новому. Все дело в протекающей крыше: во время дождей вода стекает по стенам квартиры.

– Каждую осень мы ждем со страхом. Я уже не помню, сколько раз за эти годы мы переклеивали обои, белили потолки. А толку? Как только проходит дождь, ремонта как и не было, все сыплется, отовсюду капает. Мало того, что у нас потоп, так мы еще боимся, чтобы соседей снизу не залило, – рассказывает Татьяна.

Потолок по углам во всех комнатах почернел, а в кухне Татьяна с мужем даже сняли сайдинг с потолка, чтобы «там не образовался аквариум». Влага, по словам Татьяны, попадает в жилье не только с крыши, но и через панельные стыки в стенах.

– Все это еще можно было бы терпеть, если бы такое творилось в одной комнате. Но такая картина по всей квартире! Я уже за здоровье детей переживаю. Грибок, постоянная влажность ни к чему хорошему не приведут, – возмущается она.

На руках у женщины более двух десятков писем в разные инстанции и примерно столько же ответов на них. Но эта переписка, начавшаяся в 2009 году, по словам Татьяны, ни к чему не привела: она отправляет жалобу, работы на крыше проводят, но уже через какое-то время дождь снова портит ее квартиру.

– Куда мы только не обращались – и в районное ЖКХ, и в Барановичский райисполком, и в Брестское областное ЖКХ. Придут, латку на латку поставят, стыки между панелями за полчаса замажут, и все. А потом пишут отписки, что ремонт сделали. Только толку от такого ремонта никакого, – жалуется Татьяна.

Женщина рассказывает, что все годы она исправно оплачивает капремонт. За внесенные деньги, по ее подсчетам, можно было уже давно отремонтировать крышу. Но за 30 лет своего существования этот дом

капремонта ни разу не видел.

– Куда тратятся деньги, непонятно. На другие дома? Неужели есть квартиры, где ситуация хуже, чем у нас? – недоумевает Татьяна.

Капремонт – как пенсия

Капремонт – одна из самых спорных строк в жировке белорусов. Это обязательная услуга ЖКХ, отказаться от которой нельзя, как невозможно и не платить за нее, сделав, например, капремонт за свой счет. Парадокс в том, что люди, исправно оплачивающие эту услугу, иногда десятилетиями не могут дождаться капремонта. По статистике, ежегодно в стране капитально ремонтируют чуть больше 2% жилья, некоторые дома ждут ремонта по полвека и даже больше.

Юрист Александр Горбач сравнивает систему капремонтов в Беларуси с пенсионной системой: «деньги вносим, вносим, а доживем ли до пенсии – неизвестно». Дело в том, что поступившие от жильцов средства не накапливаются, а сразу направляются «из общего котла» на капремонт домов, которые нуждаются в нем больше всего. Перечень этих домов определяют специальные комиссии, состоящие из представителей местных коммунальных служб. Так, в Барановичском районе в состав этой комиссии входят работники Барановичского районного ЖКХ. Два раза в год (весной и осенью) они обследуют жилой фонд региона, находящийся на балансе ЖКХ, и определяют список домов, больше всего нуждающихся в капремонте.

Главным критерием нуждаемости является техническое состояние дома, год его постройки. Список требующих капремонта зданий работники ЖКХ подают в райисполком. Учитывая возможности бюджета, местные власти утверждают пятилетнюю программу и текущий годовой график капремонтов. Районные власти могут корректировать этот план, исходя из финансовых возможностей бюджета, ведь на капремонт направляются не только деньги, которые ежемесячно вносят люди, но и бюджетные средства. В среднем по стране жильцы финансируют капремонт примерно на 30%, остальное выделяют из местных бюджетов.

"С 2012 года объемы капремонта жилья в Беларуси растут. В соответствии с госпрограммой «Комфортное жилье», до 2020 года в стране планируют капитально ремонтировать не менее 3% от всего жилфонда в год (сейчас – 2,3%). При достижении такого объема капремонта, по подсчетам коммунальщиков, цикличность его выполнения будет составлять 35 лет по каждому дому.

«Будем исправлять»

Дом, в котором проживает семья Блашко, не включен в пятилетний план капитального ремонта до 2020 года. Маловероятно, что в каком-нибудь ближайшем году этот дом попадет и в текущий годовой план капремонта. Почему так произошло – непонятно.

Дмитрий Мартынюк, замдиректора Барановичского районного ЖКХ по жилищному фонду, производству и идеологической работе, пообещал дать комментарий по этому поводу 16 октября, но в указанный день на предприятии ответили, что он на работе не появится, а 17 октября – что «он готовится к увольнению и разговаривать ни с кем не хочет».

За несколько дней до этого Дмитрий Мартынюк в телефонном разговоре сказал, что в Барановичском районе капремонт сделали во всех домах до 1975 года постройки – то есть в зданиях старше 42 лет. Дому, в котором живет семья Блашко, 30 лет. Замдиректора также отметил, что несколько лет назад на крыше дома семьи Блашко делали текущий ремонт – «снимали старый слой кровли и укладывали новый».

– Раз это не помогло, будем исправлять. Думаю, в ближайшее время этот вопрос решится – если не капитальным, то текущим ремонтом, – сказал он и добавил, что уже готова проектно-сметная документация на ремонт кровли, но когда будут выделены деньги, неизвестно.

Татьяна таким обещаниям не верит, так как подобные обещания она слышала уже не раз.

– В ЖКХ говорят, что это райисполком не включает наш дом в план по капремонту, в райисполкоме твердят, что ЖКХ не подает его в списки. Какой-то замкнутый круг с этим капремонтом, – говорит она.

Возместить ущерб

Юристы считают, что семье Блашко в этой ситуации можно только посочувствовать. По их мнению, если дом не включен в план капремонта, то добиться, чтобы его провели внепланово, практически невозможно. Единственный совет – обратиться в суд с иском о возмещении материального и, возможно, морального вреда из-за протекающей крыши.

Но Татьяна считает, что проблему это не решит:

– Пусть они даже заплатят мне за обои, краску, даже сделают ремонт. Потом снова пойдет дождь, все испортит… Мне придется бросить работу, чтобы разбираться с экспертизами, ездить в суд и жить в постоянных ремонтах.

Капремонт в других странах

Германия. Размер отчислений на капремонт рассчитывает управляющий дома в зависимости от его конструктивных особенностей и состояния здания. Расчет утверждается на общем собрании собственников. Деньги поступают на расчетный счет дома в банке, на них начисляются проценты. И эти суммы будут потрачены исключительно на капитальный ремонт конкретного дома. Каких-то сроков, когда нужно проводить капремонт, нет. Все делается по мере необходимости.

Литва. В Литве роль ЖЭСов выполняют кондоминиумы. Жильцы сами решают, когда делать капремонт. Капитальный ремонт они оплачивают на 50%. При этом они не накапливают какие-то отчисления, но могут взять кредит в банке. Вторую половину суммы погасит государство за счет бюджетных средств.

Финляндия. Вопрос о капермонте решается на обязательном годовом собрании собственников с участием обслуживающей организации. Фирму-подрядчика выбирают на аукционе. Стоимость ремонтных работ делится между квартирами, в зависимости от метража. Суммы за ремонт выходят солидные: десятки тысяч евро от средней по метражу квартиры. За счет государства ремонтируются только социальные дома.