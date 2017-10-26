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Борис Акунин: Cмысл политической модели РФ — обеспечение пожизненной власти Путина

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  • 26.10.2017, 17:13
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Борис Акунин
Фото: afisha.ru

Россия превратилась в архаичную структуру.

Известный российский писатель Борис Акунин в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о политической модели России:

"Сейчас, в третьем тысячелетии, она стала невероятно архаичной. Она, собственно говоря, давно уже неконкурентоспособна. Россия же постоянно сталкивалась исторически с тем там, ну, я не знаю, с XVII, с XVI века, что она отставала от западных стран, которые развивались гораздо быстрее. Потому что эта система обеспечивает высокую степень прочности, но она тормозит развитие", – отметил он.

Акунин добавил, что никакая власть и никакие реформы в России никогда не покушались на основу государственного строя.

"Она не меняется со второй половины XV века. И с моей точки зрения, причина вот того, что в России не работает демократия, исторически восходит именно к тому времени. Смысл существования российской политической модели — обеспечение пожизненной власти Путина", – сказал писатель.


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