«Слава Богу, что я родилась девочкой…» 12 Анна Бысюк

26.10.2017, 17:23

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Проблема дедовщины не оставила ни одного белоруса равнодушным.

Вот что бесит меня до глубины души, так это наша пенитенциарная система, наше правосудие, состояние наших тюрем и т.д. Но тут-то у власти еще может быть оправдание: мол, они же «плохие», преступники, так сказать, а мы, правительство, вами выбранное, мы ведь заботимся о вашей же безопасности. А служба в армии? Она-то у нас обязательная, туда всех: и плохих, и хороших. А условия там ничем не лучше, чем в тюрьме, я даже уверена, что тюрьмы в цивилизованных странах сейчас превосходят нашу армию в несколько раз.

Слава Богу, что я родилась девочкой, я готова пострадать от менструальных циклов каждый месяц и помучиться в родовых муках, только бы не идти в этот кромешный ад под названием воинская часть. Конечно, кто вам расскажет правду? Мало таких. Только после громких случаев суицидов пишутся материалы, проводятся интервью, а потом все опять забывается и на первое место выходят новости о наших успехах в биатлоне или повышении цен на молоко.

Про дедовщину знают все, про воинскую часть Печи знают все. Но почему ничего не делается? Почему те, кто уже через это прошел, ничего не предпринимают? Да даже не из-за благих побуждений к будущим призывникам, а из элементарного чувства мести. Стыдно признаться, что с тобой такое происходило? Хочется забыть все, как страшный сон? Но на это безобразие, нечеловеческие условия, издевательства нельзя закрывать глаза. Конечно, судьи, прокуроры, местные органы власти, они или запуганные, или продажные, и иметь с ними дело вроде как без толку, но имеются исключения из правил плюс есть общественное мнение, которое не так-то легко заткнуть, есть социальные сети, в конце концов, фото- и видеосъемка, Интернет. Надо отменить обязательную службу в армии, и чем быстрее, тем лучше!

Что? Мужчин там из них растят? Животных! Отбивают мозги и почки и дают такой заряд ненависти, что хватит еще надолго. Есть исключения, конечно, есть. Есть солдаты, кому повезло больше, но чтобы кто-то хвалил нашу армию, такого нет. Есть масса солдат, которые 1,5 года потратили на ерунду, 1,5 года, когда можно было чему-то научиться, работать и платить налоги, помогать растить ребенка. А у нас же пофиг, работаешь ли ты, есть ли у тебя жена и ребенок, может, родителям нужна твоя помощь, так нет - всем туда дорога. А мужчин растить - это пусть они в школе откроют лагеря бой-скаутов, введут нормальные уроки физкультуры, популяризуют спорт и борются с алкоголем…

Но если вдруг война? Контрактников! Давайте брать не количеством, а качеством. И думаете, от того, что тысячи парней научились разгребать снег и чистить картошку, нам это сыграет на руку, случись вдруг кому-нибудь сбросить на Беларусь бомбу? А оружие у нас какое в армии? Мдаааа… -Война XXI в.- это кибервойна, тут надо с айтишниками нашими сотрудничать, а не окопы рыть и на наши налоги кирзовые сапоги покупать в несметных количествах.

Вот есть же Суворовское училище. Вот и сделайте из курсантов элитные войска. Увеличьте набор, платите стипендию. А насилия, жестокости, несправедливости хватает и в повседневной жизни, для этого не надо идти в армию. Нет, чтобы добру, милосердию, отзывчивости учить. Так надо тысячи молодых ребят опускать головой в унитаз. Верю, что скоро придет этому конец, сердце мое болит, и как можно оставаться равнодушными?

Анна Бысюк, «БелГазета»