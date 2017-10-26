С введением налога на «тунеядство» «мертвые души» появились даже в минских библиотеках 2 26.10.2017, 17:40

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Фиктивные работники начали появляться в организациях сферы культуры.

После вступления в силу скандального декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» фиктивные работники начали появляться в организациях сферы культуры. Например, «мертвых душ» начали устраивать даже в столичные библиотеки, пишет tut.by.

Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков говорит, что недавно выявлено несколько случаев, когда руководители предприятия оформляли человека на работу и получали за него зарплату, притом что сотрудник лишь числился и ничего не делал.

— После вступления в силу декрета № 3 появились лица, которые хотят куда-нибудь фиктивно трудоустроиться, чтобы им учитывался трудовой стаж для увеличения в будущем размера пенсии или из других корыстных интересов. И если раньше «мертвые души» в основном находили на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, то сейчас такие преступления выявляются даже в учреждениях культуры. В этом году возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одной из библиотек. Буквально на прошлой неделе возбудили еще одно подобное уголовное дело, — сказал Сачков.

Если правоохранители обнаружат необоснованно начисленную зарплату фиктивным работникам, то руководителя могут привлечь к ответственности за злоупотребление служебными полномочиями (ст. 424 УК). За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, руководителя могут привлечь и по статье 210 ч. 4 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Тут санкция предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Нарушитель также будет обязан полностью возместить ущерб предприятию или государству.