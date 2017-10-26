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Я дам вам «Макарыч»

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 26.10.2017, 18:11
  • 3,013
Антон Орехъ

Пистолет бессилен против слова. Слово поражает гораздо эффективнее.

Концерн «Калашников» держит, прошу прощения, ствол по ветру. Понимая, что зарплаты у журналистов не очень большие, а обстановка тревожная, нам сделают скидку. Они нам сделают скидку, а мы им сделаем кассу. Накупим пневматики, и будем ходить на работу с кобурой.

Ситуация сама по себе абсурдная. Но если вам кажется нелепой идея Дмитрия Муратова вооружить всю «Новую Газету», то предложите альтернативу.

Вот Песков, например, вообще не видит необходимости как-то специально защищать журналистов. И я даже могу его понять. Убивают не только журналистов. А полудурок с ножом может придти не только в редакцию, но и в обычную квартиру. К каждому не приставишь охрану.

Введение какой-то отдельной уголовной статьи тоже не поможет. Потому что преступников останавливает не статья, а неотвратимость наказания. Если бы нормально работали уже существующие законы, если бы общество само по себе не находилось в состоянии истерики — то не нужно было бы ни журналистов защищать, ни делать нам скидки на пистолет «Макарыч».

Знаете, я застал еще уроки НВП в советской школе, и хотя с физподготовкой у меня было слабенько, но стрелял я хорошо. По мишени. А вот в живого человека не факт, что смогу. И даже не хочу представлять себе такую ситуацию, в которой пришлось бы в кого-то стрелять.

Но я повторяю еще раз: какова альтернатива? В «Новой газете» в разные годы погибли Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Игорь Домников, Анастасия Бабурова. У нас на «Эхе» работают Сергей Асланян и Василий Уткин, на которых в разные годы нападали с ножом и не попугать хотели, а именно убить! Теперь напали на Таню. Нам ждать, пока всех перебьют, что ли?

И вот я вам скажу, что пистолет — это, конечно, хорошая штука. Но пистолет бессилен против слова. Слово поражает гораздо эффективнее. А нам приходится работать в обстановке травли и ненависти. И в такой обстановке ты не знаешь, у кого и когда что-то замкнет в башке.

Нас стравливают друг с другом и сегодня пропагандистом быть куда выгоднее и безопаснее, чем журналистом. Но не думайте, что все происходящее вас никак не касается. Потому что истерика заполнила все сферы жизни. И какой-то псих на грузовике с газовыми баллонами атакует кинотеатр, в который может пойти вообще кто угодно, любой из вас. А толпы ненормальных едут рядом с вами каждый день в автобусе и в метро. Журналисты просто на виду, на невидимой передовой. Поэтому мы и сталкиваемся с этим безумием одними из первых.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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