Столтенберг: РФ занизила численность участников маневров «Запад-2017» 1 26.10.2017, 18:36

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Йенс Столтенберг

Фото: Photothek/Getty Images

Численность российских войск, участвовавших в учениях, была значительно выше, чем объявлялось ранее.

С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО на уровне послов, передает 24news.com.

«Многие члены альянса обратили внимание на то, что есть различия между информацией на брифингах и тем охватом и масштабом, которые имели место в действительности. Страны НАТО указали, что численность личного состава значительно превышала заранее объявленные Россией цифры, сам план отличался, а географический охват был шире», — сказал он.

По словам генсека альянса, РФ и НАТО намерены продолжить практику обмена сведениями о своих учениях в Европе. «Это несоответствие информации РФ и фактических действий — еще один аргумент в пользу совместных брифингов и продолжения диалога», — считает Столтенберг.