Фотофакт: Обратная сторона снега 26.10.2017, 18:45

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Проход к минской школе оказался подтоплен талыми водами.

«В Уручье на улице Пономарева находится школа. После выпадания снега там оказалось затруднено движение как для машин по дорогам, так и для пешеходов по переходу и тротуару, — пишет читатель «Онлайнера» Геннадий. — В особенности неудобства испытывают дети, приходят на уроки с промокшими ногами». Мы обратились в «Горремавтодор», чтобы выяснить, как так вышло.

«Неприятная ситуация возникла относительно недавно, — объяснили в „Горремавтодоре“ Первомайского района. — Долгое время в указанном месте был Т-образный перекресток, вода стекала естественным образом вниз по проезду. После реконструкции, которой занимался „Минскстрой“, перекресток стал Г-образным, одну дорогу перекрыли — как раз ту, по которой проходил слив. В итоге подъезд и подход к школе превратился в большую лужу, что особенно проблематично осенью с ее осадками».

«Наша организация уже направила „Минскстрою“ предписание по устранению проблемы, — дополнили в „Горремавтодоре“. — На указанном участке необходимо проложить около 8 метров труб, добавить два-три стандартных ливнестока. Исходя из опыта, это максимум неделя работы в нынешних погодных условиях».