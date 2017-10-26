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Власти Каталонии отказались проводить новые выборы

  • 26.10.2017, 19:00
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Карлес Пучдемон
Фото: AFP

Глава Каталонии Карлес Пучдемон выступил с заявлением.

Глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон отказался проводить новые выборы в регионе. Об этом Пучдемон заявил в четверг, 26 октября, в Барселоне. Он рассматривал такую возможность, однако в результате решил от нее отказаться, сообщил политик далее. Пучдемон также обвинил правительство Испании в том, что оно препятствует достижению соглашения с Каталонией, передает DW.

Пучдемон планировал выступить в четверг с официальным заявлением, которое многократно откладывалось, и позже было отменено совсем. Ранее в тот же день испанская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в региональных властях сообщила, что Пучдемон собирался объявить о роспуске парламента и проведении новых выборов до конца года.

21 октября правительство Испании приняло решение применить 155-ю статью конституции, предусматривающую временное упразднение автономии региона, роспуск региональной администрации и парламента. Новые парламентские выборы в Каталонии должны состояться в течение шести месяцев с момента роспуска парламента предыдущего созыва. Эти меры 27 октября рассмотрит верхняя палата парламента Испании - Сенат.

Ранее Барселона проигнорировала ультиматум Мадрида, потребовавшего отказаться от объявления независимости.

10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги проведенного в регионе референдума, приняли документ о независимости республики. Подписав эту декларацию, Пучдемон заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.


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