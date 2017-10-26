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Как при покупке квартиры не стать должником по коммуналке

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  • 26.10.2017, 19:10
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Житель Витебской области «попал» на 900 рублей из-за долгов предыдущего владельца квартиры.

Когда житель Витебской области решил купить квартиру в Минске, то посчитал не лишним обратиться в одно из агентств недвижимости. С продавцом жилплощади договорились быстро, составили и подписали передаточный акт объекта недвижимости. Новый хозяин занялся обустройством приобретенных апартаментов, но радость покупки омрачила первая жировка. Предыдущий владелец оказался не самым добросовестным плательщиком, и за услугу водоснабжения вместе с пеней «набежало» в общей сложности около 900 рублей, пишет портал коммунальной грамотности.

В расчетно-справочном центре предложили в добровольном порядке оплатить долг.

— Проблема, с которой обратился к нам гражданин, к сожалению, не является единичной, — рассказывает заместитель начальника абонентского района № 2 Центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Ирина Голуб. — И чаще всего обманутые покупатели платят. В сравнении со стоимостью квартиры сумма долга кажется им незначительной, а возможность призвать недобросовестного продавца к ответу призрачной. Из-за этого и мошенники чувствуют себя безнаказанно. На самом деле добиться справедливости не так уж сложно, если был правильно составлен акт передачи недвижимости.

Чтобы не купить квартиру с задолженностью за коммуналку, специалисты рекомендуют:

- поинтересоваться у продавца, есть ли в квартире индивидуальный прибор учета расхода воды;

- уточнить, есть ли договор с водоканалом;

- зафиксировать показания счетчика в передаточном акте;

- сверить фактические показания с показаниями в последней жировке.

Последний пункт особенно важен, поскольку должники довольно часто намеренно занижают показания приборов учета, и в выдаваемой расчетно-справочным центром копии лицевого счета не всегда можно увидеть правду. Выявить несоответствие в цифрах возможно только в момент передачи квартиры.

Как из-за долга по коммуналке не выпустили из страны

Это документ, подписанный обоими участниками сделки. В нем подтверждается состояние и комплектность квартиры, оговариваются другие нюансы, в том числе и показания всех приборов учета. Отдельным пунктом прописывается, что продавец подтверждает отсутствие задолженностей по коммунальным и иным платежам в отношении продаваемой квартиры и обязуется в течение двух дней с даты их выявления произвести оплату.

— В данном случае именно наличие правильно оформленного передаточного акта дало возможность защитить права покупателя, — говорит Ирина Голуб. — Мы написали письмо в расчетно-справочный центр, юристы которого совершили исполнительную надпись о взыскании задолженности. Дальше процедура идет установленным порядком, а покупатель квартиры уже не имеет к долгу никакого отношения.

По словам специалиста, не стоит думать, что, выехав из проданной квартиры, можно освободиться от своих обязательств.

«Ведь лицевой счет — не объект недвижимости и не является актом сделки. Поэтому ответственность за неоплаченные счета в любом случае лежит на бывшем собственнике, и визит судебных исполнителей по новому месту жительства неизбежен, если должник будет игнорировать исполнительную надпись. Кроме того, неприятный сюрприз может поджидать при выезде за границу. У нас, например, был случай, когда человека не выпустили из-за задолженности по оплате услуг всего 32 рубля. Ему пришлось возвращаться уже из аэропорта, чтобы закрыть проблему. Он потерял время, потерял деньги на билет, а винить может только себя», — уточнила специалист.

В Жилищном кодексе прописано, что «при переходе прав на жилое помещение обязанности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением несет собственник жилого помещения, член организации застройщиков до момента регистрации перехода права собственности на жилое помещение».


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