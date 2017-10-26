Google и NASA запустили виртуальный тур на Марс 26.10.2017, 19:23

В туре можно пройтись тем же путем, которым проходил знаменитый марсоход Curiosity.

Google и NASA запустили уникальный проект: каждый желающий теперь может отправиться на Марс. Правда, виртуальный, пишет tehnot.com.

Проект называется «Access Mars» (прибыть на Марс). В туре можно пройтись тем же путем, которым проходил знаменитый марсоход Curiosity.

Сотрудники NASA использовали данные Curiosity для создания визуальных эффектов – рельефа Красной планеты. В общей сложности ученые обработали примерно 20000 изображений, сделанных Curiosity с 2012 г.

Фотографии были сделаны с помощью 6 камер Curiosity, две из которых – цветные, четыре – черно-белые. Чаще Curiosity использовал именно черно-белые камеры.

Чтобы посетить Марс, кликайте по ссылке. А чтобы почувствовать настоящий эффект присутствия на Марсе, необходимо использовать VR-гарнитуру для просмотра ролика.