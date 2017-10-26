Кай Джеймс: В Минске старая архитектура, совершенно не похожая на американскую 26.10.2017, 19:46

Кай Афи Джеймс

Американская центровая «Цмокаў» лестно отозвалась об архитектуре Минска.

Американская центровая Кай Афи Джеймс из БК «Цмокi» в беседе с корреспондентом «Прессбол» лестно отозвалась об архитектуре Минска.

- Как тебе в нашей стране?

- Нравится. Сам город, культура, тренеры и игроки «Цмокаў» оставляют приятное впечатление. В команде меня приняли хорошо, так что адаптация после Америки прошла довольно легко.

- Трудно решиться уехать от дома за тридевять земель?

- Нет. В любом случае я собиралась отправиться за границу и оказалась бы далеко от родных и близких. А насколько далеко — это уже не имело значения.

- Что знала о Минске и Беларуси?

- Когда подписала контракт, решила поискать хотя бы базовую информацию. Зашла на какой-то туристический сайт. Почитала немного о стране и ее культуре. Обратила внимание, что в Минске старая архитектура, совершенно не похожая на американскую. Такое чувство, что многие здания — из семнадцатого века. В то же время есть современные магазины, много машин, потоки людей на улицах...