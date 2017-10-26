Еврокомиссия получила подготовленный Литвой «план Маршалла» для Украины 26.10.2017, 20:00

«План Маршалла» предусматривает 5 миллиардов евро ежегодной помощи для Украины.

Еврокомиссар Иоганнес Хан получил в свое распоряжении проект масштабной финансовой помощи Украине.

Об этом он заявил на Форуме гражданского общества Восточного Партнерства в Таллине, сообщает "Европейская правда".

"Я получил план Маршалла от министра иностранных дел Литвы", - сообщил он.

При этом Хан не стал четко прогнозировать, будет ли утвержден этот документ, и скептически оценил необходимость его одобрения.

"Сейчас все и всюду говорят о "планах Маршала", можно говорить, что есть "инфляция планов Маршалла" - есть планы для Африки, для Украины, еще для кого-то", - отметил он.

По мнению комиссара, у Еврокомиссии есть необходимый инструментарий для поддержки Украины, он заверил, что деньги будут выделяться исключительно по требованиям проведения реформ.

"Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Извините, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высок, и поэтому мы платим, когда что-то сделано", - подчеркнул он.

Комиссар также считает, что для привлечения инвестиций нужен не план, а изменение бизнес-климата в Украине.

"Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине есть много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной", - пояснил он.

По данным первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, "план Маршалла" предусматривает 5 млрд евро ежегодной помощи для Украины. За счет этого, утверждает он, экономика Украины будет расти до 7% в год.

"План Маршалла" связан с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также с развитием инфраструктуры.

Документ разрабатывал Сейм Литвы.