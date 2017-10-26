Нужно ли высшее образование, чтобы стать миллиардером? 8 26.10.2017, 20:22

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Forbes задал вопросы об образовании 400 миллиардерам.

Что нужно, чтобы разбогатеть в США? Действительно ли для этого необходимо отучиться в университете «Лиги Плюща» или получить степень MBA?

Forbes собрал данные по максимально возможному числу участников Forbes 400, задав им вопросы об обучении, а также спросил их, как они заплатили за него. На вопросы ответили 390 участников списка.

Хотя есть миллиардеры и вовсе без высшего образований, большинство бизнесменов из списка Forbes 400 получили степень бакалавра. По данным Forbes, в целом около 84% самых богатых жителей США имеют степень бакалавра и выше, в то время как среди простых американцев этот показатель составляет 33%.

При этом самые состоятельные герои Forbes получили образование в элитных университетах, более 23% членов Forbes 400 получили свои степени в университетах «Лиги Плюща». Тем не менее, было указано много других учреждений, в которых обучались американские бизнесмены: от колледжа Миддлбери в Вермонте до Боудоина в штате Мэн. Есть также немало миллиардеров, которые окончили государственные университеты, хотя такое образование считается не столь престижным.