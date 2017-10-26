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Глава Каталонии призвал местный парламент принять решение по независимости

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  • 26.10.2017, 20:28
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Каталонский парламент сегодня начнет рассматривать вопрос провозглашения независимости.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент автономии принять решение по независимости, передает РБК со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

В частности, Пучдемон призвал каталонских парламентариев принять решение по независимости и тем самым "дать ответ Мадриду" на намерение привести в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет провести досрочные выборы в Каталонии.

Ожидается, что заседание каталонского парламента, на котором могут рассмотреть вопрос провозглашения независимости, начнется сегодня вечером и продолжится 27 октября. В Мадриде параллельно депутаты рассматривают применение статьи 155 Конституции.

Напомним, ранее глава Каталонии отменил официальное заявление о досрочных выборах. До этого испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на источники в региональных властях сообщало, что Пучдемон собирался объявить о роспуске парламента и проведении новых выборов до конца года.


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