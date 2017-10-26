Почему мужчины в Беларуси живут меньше женщин и что с этим делать 23 26.10.2017, 20:39

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Разница продолжительности жизни между представителями разных полов - 11 лет.

Несмотря на то что продолжительность жизни в Беларуси растет, наши мужчины живут меньше, чем женщины. С такой проблемой сталкиваются многие страны мира, но в Беларуси разбежка слишком велика. Разница продолжительности жизни между представителями разных полов — 11 лет, пишет tut.by. На круглом столе в Институте физиологии НАН, посвященном мужскому здоровью, медики объяснили, почему так происходит.

Белорусские мужчины живут до 68 лет. И около 30% их смертей из-за проблем с системами кровообращения связаны с употреблением алкоголя, считает заведующий кафедрой урологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Строцкий. По его мнению, если бы белорусы меньше пили, то на четверть сократилась бы их смертность от кардиологических заболеваний.

Заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик уверен, что, в отличие от женщин, мужчины зачастую «запивают» стрессовые ситуации. А это неблагоприятный поведенческий стереотип.

С другой стороны, Александр Строцкий обратил внимание, что «в нашей стране уже десять лет идет программа по снижению смертности от кардиологических и онкологических заболеваний».

— Да, там нет фразы «мужское здоровье», она появилась только в 2016 году (постановление Совмина об утверждении госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность». — Прим.). Но это не значит, что эти вопросы не решались, не решаются и в какой-то степени не улучшаются. Все-таки продолжительность жизни у нас потихоньку увеличивается.

Николай Доста, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии и нефрологии БелМАПО, отмечает, что у мужчины вероятность дожить до 75 лет — 25%, у женщины она увеличивается вдвое.

По его словам, причины смерти мужчин — сердечно-сосудистые, эндокринологические, онкологические заболевания, сахарный диабет, андрогенные, метаболические нарушения, заболевания предстательной железы и органов мошонки.

Специалист считает, что мужчины часто относятся к своему здоровью скептически: не хотят идти к врачу — и поэтому тоже чаще умирают.

— 37% мужчин во всем мире при появлении у них сексуальных расстройств обращаются к врачу. После этого только 10% следуют назначенному лечению, — говорит он.

По мнению Александра Строцкого, еще одна проблема мужского здоровья — снижение уровня тестостерона после 30 лет. К 50 годам у половины из них начинаются проблемы с потенцией. Здесь всему виной не столько алкоголь, сколько стрессы.

Уровень тестостерона в том числе могут снижать алкоголь, антивирусные препараты, марихуана, анаболические стероиды (препараты, имитирующие действие мужского полового гормона)

— Мы говорим о том, что у мужчин снижается уровень тестостерона и что это плохо. Но при избытке этого гормона мужчина становится более агрессивным, что не может хорошо влиять на качество его жизни и на само здоровье, — не соглашается с коллегой Сергей Осипчик.

По мнению Александра Строцкого, проблема мужского здоровья в Беларуси должна подниматься на государственном уровне.

Напомним, что Светлана Манышева, начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям комитета по здравоохранению Мингорисполкома, уже анонсировала, что к концу этого года в Минске откроют кабинет мужского бесплодия, где будут работать не только урологи, но и психологи. Этот вопрос особенно актуален, учитывая, что у нас растет количество мужчин с проблемами с зачатием.

Что же может продлить жизнь белорусских мужчин? Как вариант, по мнению Николая Доста, декреты и больничные.

— Мужчина испытывает приятные эмоции, когда сидит с ребенком, — говорит он.

Сергей Осипчик уверен, что также благотворно на здоровье отразится посещение психотерапевта. Ведь пока мужчины боятся обсуждать свои проблемы.