Джефф Платт: Возвращаюсь в сборную Беларуси, чтобы получить игровую практику 26.10.2017, 21:02

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Джефф Платт

Нападающий ЦСКА объявил о возвращении в национальную сборную по хоккею.

Нападающий ЦСКА Джефф Платт, потерявший место в основе армейцев из-за высокой конкуренции, рассказал «Прессболу», что вернется в сборную Беларуси ради приобретения игровой практики.

- Дэйв Льюис сказал, что ты рвешься в сборную. Это связано с нехваткой игровой практики в клубе?

- Верно. Думаю, у меня появится хороший шанс получить опыт. Уже сказал Дэйву, что точно хотел бы приехать на ближайший сбор.

- В последние годы ходило много разговоров, что ты никогда больше сыграешь за Беларусь. Насколько они были оправданы?

- Ха! Вот вы, пресса, ответьте на этот вопрос сами. Журналисты же должны все знать.

- После олимпийской квалификации ты говорил, что потерял мотивацию…

- В самом деле, я тогда был ужасно разочарован. Сезон еще даже не начался, а мы провели самый важный матч даже не года, а нескольких лет. И уступили, лишившись шанса попасть в Пхенчхан. Было тяжело, я сильно расстроился. После этого даже в клубе ходил по площадке чуть ли не пешком.

- Теперь мотивация есть? Скажем, на чемпионат мира?

- Да. Но думаю только о предстоящем нынче турнире. Далеко не заглядываю.