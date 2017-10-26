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Ученые: Молоко способно помочь бросить курить

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  • 26.10.2017, 21:29
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Голландские ученые выяснили, что молоко помогает отказаться от вредной привычки.

Курильщикам необходимо употреблять в пищу больше молока. Оно может помочь отказаться им от вредной привычки. Сей факт установило последнее исследование голландских ученых. Им в ходе него удалось выявить ряд продуктов, которые значительно ухудшают вкус сигарет, пишет med2.ru.

Помимо молока в числе несовместимых с сигаретами продуктов специалисты назвали фрукты и овощи. Кофе, алкоголь и мясо, наоборот, исследователи отнесли в группу тех продуктов питания, которые делают вкус сигареты более приятным.

Сделанным выводам предшествовал опрос курильщиков. 19% опрошенных сказали, что молочные продукты существенно портили вкус сигареты. 14% пожаловались на не кофеинизированные напитки – воду или сок, 16% винили в этом овощи и фрукты.

44% курильщиков отметили, что алкогольные напитки существенно улучшали вкус сигарет, 45% сообщали о том, что курить приятно в сочетании с чаем или кофе, а 11%, что предпочитают сочетание вкуса мяса и сигареты.

Что удивительно — курильщики, предпочитающие ментоловые сигареты, не связали какие-то продукты питания с изменением вкуса сигарет.

Благодаря полученным в ходе исследования данным, теперь можно разработать специальную диету или жевательную резинку для курильщиков, которые хотели бы избавиться от вредной привычки.


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