Белорусский тренер приблизился к «золоту» чемпионата Литвы 26.10.2017, 22:27

Александр Бразевич

Александр Бразевич дебютировал на посту главного тренера «Жальгириса» с крупной выездной победы над «Атлантасом».

Белорусский наставник Александр Бразевич, который 24 октября возглавил «Жальгирис», дебютировал в чемпионате Литвы с крупной выездной победы над «Атлантасом» — 3:0, передает «Прессбол».

При этом в составе хозяев на поле выходили четыре наших соотечественника — Дмитрий Герман, Илья Колпачук, Дмитрий Мозолевский и Михаил Колядко.

«Жальгирис», в 29 матчах набрав 61 очко, занимает второе место. У лидирующей «Судувы» на балл больше.