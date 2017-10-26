Рада БНК: Защитим Владимира Некляева! 1 26.10.2017, 22:38

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ

Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с заявлением в защиту Владимира Некляева.

Приводим текст заявления Рады БНК:

«Правящий режим целенаправленно осуществляет попытки убийства одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года и выдающегося белорусского поэта Владимира Некляева.

По сфабрикованным незаконным обвинениям его не раз приговаривали к административным арестам. В административной тюрьме Владимира Некляева лишали лекарств, необходимых ему после травм, полученных при незаконном и немотивированно жестоком превентивном задержании перед акцией БНК в День Воли 25 марта. Когда же в результате лишения лекарств у Некляева возникало критическое состояние, то медицинская помощь ему не оказывалась.

Так, во время последнего ареста, когда в результате лишения лекарств у него возникло сильное кровотечение, администрация тюрьмы в течение 3-х часов отказывалась вызывать медиков, а потом отказалась выполнить их рекомендации по немедленной госпитализации В. Некляева.

Сейчас против Владимира Некляева возбуждено новое административное дело за интервью телеканалу «Белсат». Ему вновь грозит административный арест и очередные попытки довести до смерти «по естественным причинам».

Рада БНК считает действия режима в отношении Владимира Некляева попытками умышленного убийства. Мы требуем наказания виновных в этом и обращаемся к белорусскому обществу и международному сообществу с призывом к солидарности с В. Некляевым и другими политзаключенными.

Не допустим возвращения страны в 1937 год!

Власть - народу!

Живет Беларусь!»