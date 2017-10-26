Украинская чиновница отказалась переходить на русский в эфире российского канала 1 26.10.2017, 22:54

Эмине Джапарова вежливо отказалась говорить на русском во время включения в прямом эфире.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык во время включения в прямом эфире российского телеканала, пишет newsone.ua.

Журналисты «Дождя» решили взять у чиновницы комментарий относительно освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Джапарова начала говорить на украинском языке, после чего ведущая Анна Монгайт прервала ее, объяснив, что в эфире отсутствует переводчик и попросила замминистра перейти на русский язык. В ответ на это Джапарова заявила, что как официальное лицо может говорить только на украинском языке.

«Я извиняюсь, но я официальное лицо, поэтому вынуждена разговаривать на украинском языке. Это мой осознанный выбор. Прошу меня извинить и понять мой язык», — сказала она.

В результате чиновница дала комментарий на украинском языке, а ведущая «Дождя» попыталась перевести слова Джапаровой зрителям.