США готовят масштабные санкции против российских спецслужб и «оборонки» 4 27.10.2017, 7:34

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Ограничительные меры затронут ФСБ, ГРУ и более 30 военно-промышленных компаний.

США могут запретить американским и зарубежным компаниям заключать сделки с 33 организациями российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также 4 организациями, которые Белый дом называет «разведывательными». Это следует из конфиденциального правительственного документа, который опубликовала газета The New York Times (перевод – rbc.ru).

На ряд этих структур уже распространяются американские санкции. В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, 33 российских предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), Научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и другие.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.

В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться, начиная с 29 января 2018 года, в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили «существенные транзакции» с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.

При этом четкого определения «существенной транзакции» в документе, который приводит NYT, не дается, объективных критериев (таких как денежная стоимость сделки) не устанавливается. Госдепартамент США будет оценивать значимость сделки «по совокупности фактов», следует из документа. То есть у американских регуляторов будет достаточная свобода в том, что считать существенной сделкой, а что не считать.

При этом из документа следует, что транзакции с ФСБ, в которых спецслужба выступает как регулятор импорта в Россию криптографического оборудования (на этом основании ФСБ выдает разрешения на ввоз в Россию в том числе многих потребительских гаджетов), с большой долей вероятности будут считаться разрешенными и не будут наказываться.

Ранее в четверг, 26 октября, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон утвердил новый список россиян и российских компаний, связанных с разведывательным и оборонным сектором, на которые в ближайшее время могут распространиться санкции США. Руководство (guidance. — РБК) глава ведомства подписал и направил в конгресс. Документ, по ее словам, на данном этапе является непубличным и будет доступен только для американских законодателей, однако позже будет доступен и общественности.

Новые меры против российских структур могут быть введены в рамках уже действующего закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который президент США Дональд Трамп утвердил 2 августа. Этот закон предусматривал, что к 1 октября американская администрация должна будет определиться с санкционным перечнем лиц и организаций, которые являются частью или работают в оборонном или разведывательном секторе России. Американские законодатели не подготовили такой нормативно-правовой акт в срок, в связи с чем высказывали свое недовольство сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.

В Госдепе задержку исполнения санкций против России объяснили сложностью процесса.