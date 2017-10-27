В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев на яхте девушек

В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев на яхте девушек2
- 27.10.2017, 7:44
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Американские гражданки отплыли весной из Гонолулу к острову Таити, взяв с собой двух собак.
Моряки транспортного корабля ВМС США Ashland спасли в среду дрейфовавшую в Тихом океане яхту, на борту которой обнаружили двух девушек, а также две собаки. Судно бороздило океан с мая этого года, сообщила в четверг пресс-служба ВМС США (перевод – tass.ru).
Согласно заявлению, американские гражданки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба отплыли этой весной из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити, взяв с собой двух собак. 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма, но девушки продолжили плавание, надеясь вскоре добраться до суши под парусом.
Яхта ежедневно подавала сигнал бедствия, который, однако, так и не был услышан. Лишь 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружило девушек в 900 км к юго-западу от побережья Японии, после чего к ним направился Ashland.
По словам Аппель, выжить удалось благодаря водоочистителям и более чем годовому запасу еды на борту, в основном, сухим продуктам, таким как овсянка, макароны и рис.