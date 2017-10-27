В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев на яхте девушек 2 27.10.2017, 7:44

12,945

Американские гражданки отплыли весной из Гонолулу к острову Таити, взяв с собой двух собак.

Моряки транспортного корабля ВМС США Ashland спасли в среду дрейфовавшую в Тихом океане яхту, на борту которой обнаружили двух девушек, а также две собаки. Судно бороздило океан с мая этого года, сообщила в четверг пресс-служба ВМС США (перевод – tass.ru).

Согласно заявлению, американские гражданки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба отплыли этой весной из Гонолулу (штат Гавайи) к острову Таити, взяв с собой двух собак. 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма, но девушки продолжили плавание, надеясь вскоре добраться до суши под парусом.

Фото: US Navy

Яхта ежедневно подавала сигнал бедствия, который, однако, так и не был услышан. Лишь 24 октября тайваньское рыболовное судно обнаружило девушек в 900 км к юго-западу от побережья Японии, после чего к ним направился Ashland.

Фото: US Navy

По словам Аппель, выжить удалось благодаря водоочистителям и более чем годовому запасу еды на борту, в основном, сухим продуктам, таким как овсянка, макароны и рис.