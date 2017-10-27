Назарбаев подписал указ о переходе Казахстана на латиницу 9 27.10.2017, 7:50

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Нурсултан Назарбаев

В новом алфавите будут 32 основные буквы и девять букв с апострофами.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о начале мероприятий по «поэтапному» переводу казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

В первую очередь указом был утвержден новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. В нем 32 буквы, буквы старого алфавита на кириллице заменяются на латинские на основе их фонетического сходства. Кроме того, в новом алфавите есть девять букв с апострофами, которые означают, например, шипящие и другие звуки (старой букве «ш» теперь будет соответствовать «s'»).

Согласно указу, президент Казахстана поручил правительству страны образовать Национальную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику, основной задачей которой будет поэтапное обеспечение перевода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. «Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

О намерении перевести к 2025 году казахский язык с кириллицы на латиницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в апреле. Он объяснил это «политическими причинами». Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания. Тогда же глава государства поручил разработать к концу 2017 года график мероприятий по реализации языковой реформы. К подготовке учебно-методических материалов и специалистов, по мнению президента, следует приступить с 2018 года.

Впервые идея перевести казахский язык с кириллицы на латиницу была озвучена в 2012 году. Тогда датой перехода на новое письмо был также назван 2025 год.

Согласно постановлению ЦИК Казахской ССР от 1929 года, казахский язык изначально был основан на латинской графике, говорил Назарбаев. Переход на кириллицу произошел в 1940 году. До этого, с Х по ХХ век, казахи пользовались арабским письмом. Сейчас латинский алфавит используют казахские диаспоры за рубежом.