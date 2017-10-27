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Гипсовые призраки

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  • Ирина Халип
  • 27.10.2017, 8:14
  • 10,841
ИРИНА ХАЛИП

Лаврентий Палыч, вы в гостях не засиделись?

«Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия: сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия». Это стишок из тридцатых. Или из сегодняшних, авторства члена союза писателей имени Чергинца – кто знает. Во всяком случае, Лаврентий Палыч Берия как пришел, так до сих пор и не уходит. Он не только в гостях у пионеров, но и в мозгах у тех, кто соблазняет детей вступлением в организации вроде пионерской.

Казалось бы, только вчера мы с сыном пережили агитацию за вступление в октябрята – и вот уже, оказывается, два года прошло, и на пороге застыли суровые советские пионеры из прошлого - гипсовые призраки, оловянные зомби, настойчиво пытающиеся затащить в свой мертвый мир современных белорусских детей.

Я думала, что хотя бы методы пропаганды чиновники из сферы образования попытаются адаптировать к условиям двадцать первого века. Придумать, к примеру, канал на YouTube про лихую жизнь пионеров да добиться миллиона подписчиков. Или компьютерную игру, что-нибудь вроде «Call of duty: пионеры-герои». Или назвать все это безобразие скаутами и соблазнять детей тем, что вся Америка в этой организации состоит, включая Илона Маска и звезд рэпа. Но – нет. Они продолжают использовать старые добрые методы, которые наверняка одобрил бы сам Лаврентий Палыч.

Детей сегодня соблазняют пионерством так: им говорят, что в Советском Союзе всех, кто не пионер, считали неудачниками и двоечниками. И что пионерская организация существует только в Беларуси, России и Северной Корее, то есть уникальна. И что если ты патриот своей страны, то просто обязан вступить в пионеры. И что те, кто вступит, будут делать добрые дела. Остальные будут, как Мальчиш-Плохиш, прятать от друзей банку варенья, а от мамы - дневник, переполненный двойками.

Звоню подруге, преподавателю колледжа: «Ты представляешь, детям говорят такое!» Подруга, выслушав подробности, резюмирует: «Это еще фигня. Они говорят, как прописано. По скринам, что ли, - кажется, это так называется».

А ведь правда: я все думала, на что это похоже? На доставку пиццы, конечно. Звонишь заказать две «Маргариты», а тебя еще минут 10 держат на связи, предлагая поучаствовать в акции «закажи 10 пицц и получи пакетик кетчупа в подарок». Барышни в службе доставки, может, и не хотят по сто раз на дню рассказывать про кетчуп, но они должны действовать «по скринам» - то есть по прописанной начальством инструкции, не отступая ни на шаг». Пионеры – та же пицца для режима. Жратва. Чем больше свежеприготовленных пионеров будет доставлено к государственному столу, тем больше шансов, что они вырастут послушными, вступят в БРСМ и будут, как атланты, держать на плечах дряхлый маразмирующий режим. Хорошие ребята ветхого старичка не бросят, особенно если он из последних сил будет рассовывать по их карманам карамельки и обещать мифическое наследство.

«Ты еще с БРСМ не сталкивалась! - продолжала подруга-преподаватель. – У нас в колледже даже общагу иногородним не дают, пока те в БРСМ не вступят. Но не только шантажом действуют – одна студентка пыталась «отмазаться», объясняя, что она из многодетной семьи, денег нет и платить взносы не сможет, так ей тут же предложили материальную помощь, из которой она заплатит взносы».

Все ясно, БРСМ собирает деньги у одних, раздает их другим и наверняка в действительности является чем-то вроде скрытого под красно-зеленым флагом большого тайного бизнеса. Во всяком случае, все эти взносы и ведомости - отличная дымовая завеса, за которой можно проворачивать немало интересных и незаконных делишек. Но от пионеров с октябрятами толку уж точно никакого. Это разве что химически чистое развлечение для впавших в глубокий маразм: пионеры, октябрята, «звездочки», костры, торжественные обещания. По всему миру валят последних чугунных Лениных, столетие революции не отмечают нигде, кроме Беларуси, зато у нас все сохранилось, как в формалиновом растворе. Вернее, в нафталиновом.

Еще и детскую игру «Зарница-2017» вместе с россиянами провели в сентябре, да так, что весь мир переполошился. Лаврентий Палыч, вы случайно в гостях не засиделись?

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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