Аудронюс Ажубалис: Надо решительно уничтожать следы оккупантов 3 27.10.2017, 8:24

2,159

Аудронюс Ажубалис

Как наши соседи избавляются от советского оккупационного наследия.

В рамках программы декоммунизации в Польше планируется снести более 200 монументов солдатам Красной армии, с оставшихся исчезнут такие символы СССР, как серп и молот и изображения Сталина. Хотя в Литве действует закон, который запрещает советскую символику, но в этот раз Варшава сделала более радикальный шаг, нежели Вильнюс.

Что думают в Литве о действиях Польши? На этот и другие вопросы по просьбе Сharter97.org ответил Аудронюс Ажубалис, член Сейма Литвы и глава Министерства иностранных дел в 2010-2012 годах.

- Монументы солдатам советской армии, которые расположились в городах Польши, будут демонтированы, с других объектов планируется удалить такие символы, как серп и молот, изображения Сталина. Останутся только такие символы Красной армии, как, например, красная звезда.

- Думаю, что в Польше приняли правильное решение, потому что у этих памятников нет ничего общего с так называемым освобождением. Просто подобные монументы, памятные записи и мемориалы помогают утвердить советский нарратив о Красной армии-освободительнице.

- Тем не менее, существует такое мнение, что памятники нужно оставить в спокойствии, пусть рассудит история.

- История? К нам приходят оккупанты, которые прилагают максимум усилий, чтобы оставить свои следы. Следы, которые хоть как-то придали бы легитимность его присутствию, утвердили бы его версию истории. Например, чем советский памятник отличается от названия Северо-западный край, которым в свое время назвали Литву и территорию бывшего Великого Княжества Литовского? Оккупанты и тогда и сейчас пытались утвердиться в том, что им кажется правильным.

- В Литве тоже действует закон, который борется с советской символикой, но не настолько жесткий, как в Польше.

- К сожалению, у нас пока не достает политической воли, чтобы, например, перенести останки советских военнослужащих из наших городов и перезахоронить их там где их место - на кладбищах.

- Власти Биржайского района приняли решение разместить таблички около советских памятников. Текст на табличках поясняет, что записи на монументах не являются правдивыми.

- Мы не против русских памятников и монументов, вроде православных церквей, такие в Литве уважают и ценят. Но памятники оккупантам – точно нет! Таблички - половинчатое решение. Можно только поблагодарить власти Биржайского района, хотелось бы большей решительности по вопросу советских монументов со стороны нашего правительства. Тем не менее, рано или поздно нам тоже надо будет решить судьбу советского оккупационного наследия.