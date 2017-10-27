В Минске «заварили» жилой дом с людьми – чтобы не мешали стройке 11 27.10.2017, 8:40

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Решение приняло Управление капитального строительства Советского района.

В редакцию tut.by обратился Юрий, житель дома по Волгоградской 24а: «У меня трехлетний ребенок с тяжелым бронхитом дома, а УКС сегодня заварил единственную калитку к дому: нам не выйти, врачам скорой не зайти!».

Скандальная история со строительством домов на улице Волгоградской началась в 2009 году. Тогда Мингорисполком решил отдать частный сектор в квартале Волгоградской — Короленко — Ватутина — Кутузова под снос и строительство коммерческого жилья ООО «Волынь». После того как руководство «Волыни» задержали за хищение денег дольщиков, право достраивать долгострой перешло к УКСу Советского района. УКС долго судился Юрием Леоновичем, владельцем коттеджа из красного кирпича, стоящего бок о бок со стройкой. Пытался переселить в квартиру за кольцевой. Юрий вообще не хотел отдавать дом. Но проиграл все суды и с УКСом и согласился на денежную компенсацию и аналогичный участок за кольцевой.

Юрий с женой и ребенком из дома не выехал, а дом оградили строительным забором, присоединив участок под ним к участку стройки. Одна секция забора открывалась, давая жильцам возможность выйти из дома на участок сестры, а из ее двора — на улицу.

Журналисты побеседовали с Юрием через сетку забора.

— В четыре вечера пришла юрист УКСа с рабочим — и заварили эту калитку. Предупредила еще, что если я поврежу имущество УКСа — забор — у меня будут неприятности, — объясняет Юрий. — Ребенку уже вызывали скорую из-за приступа, — конечно, я сделаю все, чтобы могли пройти врачи. Позвонил участковому, тот сказал, что пока вы тут находитесь, пока ваше имущество ту есть, они не имели права так поступать.

— Когда у меня изымали земельный участок, я наложил ограничение действий двух сторон — есть такая процедура в БТИ — чтобы было время подать исковое заявление и обжаловать это решение. 12 числа УКС подал на изъятие участка, не выплатив компенсацию, положенную за зеленые насаждения и гараж. И ему землю передали — земля уже их. Не выплату за гараж мотивировали тем, что в плане гаража нет. Но когда УКС запрашивал документы из БТИ, в них был законно построенный, но не дооформленный гараж. По законодательству мне должны были дать время узаконить и соответственно, чтобы они посчитали мне денежную компенсацию. Плюс, мне должны были выделить земельный участок. Я писал два обращения, УКC сказал: мы этим не занимаемся, обращайтесь в облисполком. Судя по сайту Миноблисполкома, земли нет. С одной стороны — УКС должен соблюсти мои права в полном объеме, со второй — он ограничился компенсацией за дом. Вчера они предложили мне добровольно сдать ключи. А все мои претензии они рассмотрят потом в рабочем порядке, им нужно строить объект. Я отказался, поскольку не верю, что после того, как они «решат проблему» и освободят этот участок, я чего-то смогу добиться.

Юрист пришла, сказала, что я нагло себя веду, и они заварили калитку.

Я не требую ничего лишнего. Я строил дом для своей семьи сам, ничего у государства не просил. Это они ко мне пришли, а не я к ним. Какая госнужда — если меня, коренного минчанина, выселяют из моего дома, чтобы построить коммерческое жилье? Если уж нет вариантов остаться — пусть все сделают по закону. В законе прописано предоставление равноценного земельного участка — у меня центральные коммуникации, к которым я подключался за свой счет — такой же участок я требую взамен. Плюс компенсацию за гараж и зеленые насаждения. И время на выезд.

Компенсацией за дом Юрий в принципе удовлетворен, но отмечает: этих денег немного не хватает для того, чтобы купить равноценное жилье. А ухудшать жилищные условия законодательство не позволяет.

— Участок вам предоставят?

— Всем, кого сносили, предоставляли участки. За городом. Меня устроит участок за городом. Я писал заявление о предоставлении участка в Валерьяново или Боровлянах. Они обязаны снять участок с аукциона и предоставить мне. Но мне пришел ответ что там участков нет. Участки в Минском районе есть.

Юрий повторяет:

— Я готов уехать — в доме практически ничего нет, кроме самого необходимого. Но пусть исполнят свои обязательства. Но они обрубили свет (сейчас дом «питается» от сети сестры), угрожают, что отключат газ.

Сейчас над домом Юрия нависает строительный кран. Работы идут до позднего вечера. Били сваи — соседи подпрыгивали в своих домах от вибрации. Жить тут страшно, но и выселиться не вариант.

Семья Юрия живет в доме № 24а всю жизнь. В 1947 году землю в этом квартале давали только участникам войны, и дед Юрия получил сначала участок под дом, а чуть позже еще один — под сад и огород.

Семья росла, места стало не хватать, и Юрий решил расширяться: возле старого деревянного дома мужчина построил крепкий кирпичный коттедж почти на 300 квадратных метров. Рядом, на этом же участке, дом для своей семьи построила его сестра Наталья.

Слева дом сестры Юрия, Натальи.

Кроме домов на участке есть гараж, сад, беседка.