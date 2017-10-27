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The Economist опубликовал карикатуру на «царя» Путина

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  • 27.10.2017, 8:51
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Обложка The Economist

Издание намекнуло на 100-летие русской революции.

На этой неделе на обложке журнала The Economist появился Владимир Путин в образе царя России. Над фото президента содержится надпись «Царь родился», а рядом — «Через 100 лет после революции в России».

«Пока мир отмечает столетие Октябрьской революции, в России вновь царствует царь», — объясняют смысл обложки в редакции «Экономиста»:

Образ Путина на этой обложке — карикатурный. Его эполеты состоят из ракет, а среди медалей есть фигурка президента США Дональда Трампа — также карикатурный. По-видимому, эту награду российский лидер получил за «хакерский» вклад в предвыборную кампанию Трампа:

Здесь еще много интересных деталей!

«Здесь еще много интересных деталей!», - делится своими наблюдениями euroradio.fm.

Это уже не первый раз, когда западная пресса называет президента России царем. В 2007 году (кстати, ровно через 90 лет после Октябрьской революции) Владимир Путин стал человеком года по версии журнала Time. Его фото на обложке сопровождалось подписью «Царь новой России» — «Tsar of the New Russia».

Time это сделал на полном серьезе:

Фото: Time.com

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