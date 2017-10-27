Рабочий из Шарковщины: Начальник сказал всем идти в приемную и писать заявление об уходе 19 27.10.2017, 8:56

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Трое жителей Шарковщины лишились работы за курение – не во время работы и не на рабочем месте.

Мужчин фактически вынудили подписать заявления на увольнение по собственному желанию, говорится в репортаже «Белсата».

Покурил – работу потерял

Леонид отработал на предприятии Шарковщинский РАЙГАЗ 20 лет. Помимо достойной зарплаты, многократно получал грамоты и благодарности за отличную работу. Но сейчас Леонид безработный, так как во время возвращения из командировки закурил сигарету на парковке возле поселкового магазина.

Мужчин с сигаретами заметило их руководство из Витебска и отчитало за курение. С парковки работников направили на алкотестер, который показал ноль промилле, а после приказали явиться на следующий день на рабочее собрание.

«На общем собрании сам начальник Величко Эдвард Эдвардович сказал: «Всем идти в приемную и написать заявление об уходе». Мы пошли в приемную и написали заявления, но никакого собственного желания не было. Это было под принуждением. Просто мы не думали, что это заявление пойдет в ход, а что хотели просто попугать нас этим», – рассказывает Леонид Лагун.

На предприятии ведется борьба с курением и пьянством

Не исключено, что эту ситуацию руководство использовало, чтобы устроить показательное увольнение, не имея на это законных оснований. Время возвращения из командировки считается рабочим, но в нем предусмотрены перерывы на отдых. Юрист утверждает, что в этой ситуации можно было сделать работникам выговор или денежное взыскание. Вместо этого Леониду с коллегами публично приказали написать заявления об увольнении.

«Они могли на самом деле не ходить на это собрание. Но их, мало что заставили там присутствовать всех людей, так еще вынудили эти заявления написать. Поэтому эти действия абсолютно незаконны», – уверен Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП.

Руководитель Леонида отрицает свою причастность к увольнению. Эдвард Величко доказывает, что мужчины сами уволились, что их никто к этому не принуждал.

Найти новую работу Леониду будет непросто

Устроиться по специальности на другие газовые предприятия района маловероятно, так как местное руководство как раз принимало участие в его увольнении. Других рабочих мест в поселке почти нет, а зарплаты в районе – самые низкие по республике.

Леонид растит двоих несовершеннолетних детей. На данный момент он с коллегами подал заявление руководителю Браславского производственного управления о восстановлении на работе, а также в профсоюз о содействии в возвращении рабочего места. Ответа из этих структур пока не поступало.