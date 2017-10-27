Белорус купил трактор «Made in China»: история приключений 12 27.10.2017, 9:21

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Житель Витебской области отдал китайскую технику на экспертизу.

Китайская автомобильная техника никак не может избавиться от репутации ненадежной. Мол, и кузова у автомобилей гниют, и в салоне неприятно пахнет.

«Сегодня взглянем на технику попроще - китайский трактор, правда, глазами экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Раскрывать все карты в отношениях покупатель-продавец мы не будем, но общий смысл вот в чем: покупатель китайского дизельного трактора Grosser GR-MT15e устал обращаться по гарантии и решил вернуть деньги за некачественный, по его мнению, продукт через суд. В результате трактор оказался в руках экспертов», - пишет издание abw.by.

В предоставленном на экспертизу мини-тракторе имелся целый ряд неисправностей:

Сильная вибрация двигателя

Большой люфт в рулевом управлении

Течь жидкости в гидравлической системе

Течь топлива в топливном фильтре

Течь рабочей жидкости в «коробке»

Разрыв ремней привода

Изгиб зубьев маховика

Повреждение сиденья

Неисправность системы отбора мощности.

Впечатляющий список для еще гарантийной техники. Чтобы ситуация представлялась более живо, отметим, что аналогичный новый трактор до сих пор можно найти в продаже. Его стоимость - около 4600 руб. Что еще примечательно, у продавцов или дилеров подобных китайских тракторов, как правило, отсутствует документация на процесс изготовления, а потому один и тот же продукт может быть выпущен с совершенно разным качеством. Но что же удалось выяснить экспертам относительно выявленных неисправностей в нашем конкретном случае?

Сильная вибрация двигателя

При запуске двигателя без каких-либо инструментов диагностики было видно, что вибрация значительная, однако для определения ее численной величины был произведен замер виброускорения как одного из основных показателей. Соответственно, вибрацию может вызывать как сам двигатель, так и элементы, смонтированные на двигателе. Конструктивно на маховике установлен шкив клиноременной передачи для привода трансмиссии трактора.

После запуска двигателя специалисты замерили уровень вибрации. Максимальное виброускорение составило 13 м/с2. Далее путем от обратного эксперты стали отсоединять элементы, которые способны вызывать вибрацию. Были демонтированы ремни - вибрация снизилась незначительно, после демонтажа шкива виброускорение составило 0,6 м/с2 (снизилось значительно).

Далее необходимо было установить причину повышенной вибрации, вызываемой шкивом. Причина оказалась банальной: несоблюдение простых условий изготовления и обработки шкива, как следствие - его радиальное биение величиной 2,3 мм.

Регулировка осевого положения шкива не предусмотрена конструкцией, поэтому было принято решение уменьшать радиальное биение путем изменения положения шкива относительно крепежных болтов с шагом в 120°. Опытным путем было найдено такое положение, при котором вибрация была минимальной – 1,94 м/с2.

Вердикт: шкив выполнен с нарушением соосности, то есть ручьи шкива смещены относительно оси вращения. Это - производственный дефект.

Люфт в рулевом управлении

«Подопытный» трактор оснащен рулевым управлением червячного типа (похожий устанавливался на классических моделях "Жигулей"). Люфт рулевого колеса действительно присутствовал, однако в его причинах могут быть виновны множество элементов.

На колесо и руль трактора были установлены специальные приборы, которые измеряют непосредственно величину люфта. Его величина оказалась - 40°. Много это или мало?

В инструкции сведения о величине суммарного люфта прописаны не были, равно как и не было описана необходимость регулировки люфта водителем. Кроме того, поскольку техническая документация отсутствовала, в качестве аналога был рассмотрены мини-трактора МТЗ. Согласно их инструкции, величина суммарного люфта не должна превышать 25° для одних моделей, и даже 10° – для других.

Было принято решение «вскрыть» редуктор. Износ рабочих поверхностей оказался незначительным, однако зазор между рабочими элементами был увеличенным. При помощи регулировочного болта зазор уменьшили. После повторного измерения величина люфта составила 20°. Также выяснилось, что люфт имеется в шарнирах рулевой тяги.

Вердикт: повышенный люфт рулевого управления следует отнести к дефектам производства, а именно к дефектам сборки и регулировки. Однако однозначно назвать увеличенный люфт неисправностью нельзя, поскольку требования в нормативно-справочной литературе отсутствуют.

Течь рабочей жидкости в гидравлической системе

Бак гидравлической системы имел следы подтекания в области крышки, которые образовывались в процессе эксплуатации трактора. Уплотнительное соединение крышки даже визуально вызывало сомнение в ее надежности. После установки дополнительного резинового уплотнительного кольца система была проверена во время работы – гидравлическая жидкость подтекать перестала.

Вердикт: неисправность относится уже к конструктивным дефектам - уплотнительные свойства родной «резинки» недостаточны.

Течь топлива в топливном фильтре

Похожая ситуация произошла и с подтеканиями дизтоплива в области крана. Уплотнительную манжету крана развернули на 180°, после чего его многократно открыли-закрыли и запустили двигатель на продолжительное время. В результате подтекание топлива прекратилось.

Вердикт: данную неисправность стоит отнести к возникшей в процессе эксплуатации из-за износа уплотнительной манжеты.

Течь рабочей жидкости в «коробке»

Следы подтекания рабочей жидкости имелись и в области крышки подшипника дифференциала. При тщательном осмотре выяснить, что уплотнительная прокладка была «пережата» и повреждена – часть ее удалось извлечь не прилагая усилий. Кроме того, был обнаружен повышенный уровень масла в «коробке».

Вердикт: подтекание рабочей жидкости относится к эксплуатационному повреждению.

Разрыв ремней привода

В конструкции трактора применяется клиновая ременная передача. Ведущий шкив установлен на маховике двигателя, ведомый - на входном валу КПП. Оба шкива трехручевые, диаметр ведущего шкива - 132 мм, ведомого - 200 мм.

На ремне, предоставленном на исследование отдельно от минитрактора, какая-либо читаемая маркировка отсутствала, на внутренней его поверхности имелось повреждение в виде разрыва внутреннего слоя.

Непосредственно на минитракторе было установлено два клиновых ремня с маркировкой В3200Li без видимых повреждений. В ходе визуального осмотра ременной передачи выяснилось, что соосность шкивов в плоскости вращения ремней нарушена. По этой причине и могло происходить повреждение ремней, однако существуют и другие варианты, включая низкое качество самих ремней.

Однако межосевое расстояние на китайском тракторе составляет 1340 мм, в то время как максимальное рекомендуемое по ГОСТ не должно превышать 664 мм. Кроме того, при номинальной частоте вращения 2300 об/мин сечение ремней согласно ГОСТ должно быть другим.

Вердикт: старые ремни могли пострадать как в результате производственного дефекта (ошибки в проектировании изначально), так и в результате эксплуатации (попадание посторонних предметов на шкивы, ролики или ремни).

Изгиб зубьев маховика

При детальном изучении выяснилось, что «изгиб» отсутствует, но имеются следы износа зубьев венца маховика.

В ходе исследования выяснилось, что перекрытие шестерни стартера с венцом маховика составляет всего 6 мм. Регулировка величины зацепления конструкцией не предусмотрена. Однако между головкой стартера и отливкой блока были обнаружены шайбы толщиной 2 мм. Они были извлечены и установлены между гайкой и отливкой блока, что позволило сместить стартер и увеличить зацепление, которое в результате составило уже 8 мм (около половины ширины зубьев венца).

Вердикт: износ можно объяснить недостаточным зацеплением между шестерней и зубчатым венцом. Учитывая, что регулировка этой величины не предусмотрена, поломку стоит отнести к дефекту конструирования.

Повреждение сиденья

За время эксплуатации сиденье потеряло свой первоначальный вид: обшивка заметно пострадала, каркас поврежден, фанерное основание также развалилось.

Вдаваться в подробности исследования сиденья не будем, но эксперты не сумели прийти к однозначному выводу, поскольку документация на технологический процесс изготовления сиденья отсутствовала. Однако с большой уверенностью можно сказать, что каркас сиденья спроектирован и изготовлен так, что наверняка не выдержал и сдался под весом среднестатистического белоруса.

Вердикт: возникли подобные повреждения в результате производственного дефекта и недостаточной прочности материалов либо же это дефект эксплуатационный, сказать нельзя.

Неисправность системы отбора мощности

Система отбора мощности в мини-тракторе осуществляется от коробки передач через цепную передачу на шестерню, расположенную в корпусе навески и является зависимой.

При исследовании элементов системы установлено, что на звездочке, расположенной на валу навески, имеется повреждение шпонки в виде среза. Длина шпонки составляет 30 мм, длина ступицы звездочки короче шпонки и составляет 20 мм.

Согласно нормам проектирования шпоночные соединения рассчитываются исходя из передаваемой мощности и диаметра вала. Информация о передаваемой мощности в конкретном случае отсутствовала, а потому за основу была принята номинальная мощность двигателя (10,8 кВт при номинальной частоте вращения 2300 об/мин, что соответствует крутящему моменту 45 Н∙м).

Был произведен расчет шпоночного соединения. В результате было установлено, что ступица и шпонка длиной 30 мм способны выдержать всю нагрузку, создаваемую двигателем. А вот при уменьшении длины одного или второго возможно разрушение деталей, что и объясняет срез шпонки в данном случае.

Вердикт: поскольку информация о передаваемой нагрузке системой отбора мощности отсутствует, ответить на вопрос о том, является ли неисправность в виде среза шпонки дефектом эксплуатации либо дефектом производства, не представляется возможным.

Что в итоге?

В итоге имеем следующее: из девяти перечисленных проблем однозначно к дефектам производителя можно отнести четыре. Еще две проблемы носят эксплуатационный характер, однозначно определить природу оставшихся трех не представляется возможным. Пусть концепция и конструкция трактора весьма неплохи для сезонной техники, но отдельные его элементы так или иначе получились довольно «нежными». По нашей информации, вернуть трактор у покупателя не получилось.