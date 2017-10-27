Тайна века: В США опубликовали секретные документы по делу Кеннеди 2 27.10.2017, 9:31

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Рассекречено почти 2900 уникальных документов.

Американские власти рассекретили новую порцию документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, пишет lenta.ru.

26 октября 2017 года опубликован 2891 документ. Некоторые ранее были недоступны вовсе, некоторые публиковались лишь частично. Раскрыть карты решил Конгресс: в 1992 году законодатели постановили, что все данные по делу должны стать достоянием общественности не позднее 26 октября 2017-го. Президент США Дональд Трамп мог продлить этот срок, но предпочел этого не делать. «Долгожданная публикация материалов по Кеннеди будет уже завтра! Очень занимательно!» — прокомментировал он в Twitter накануне.

Около 300 документов решили не обнародовать

Об этом стало известно за несколько минут до публикации. Трамп признался, что причина — просьба федеральных агентств и ведомств дать им время на дополнительное ознакомление с материалами. «Сегодня у меня нет выбора, кроме как согласиться с этими просьбами, чтобы не нанести непоправимого урона нашей безопасности», — сообщил американский лидер. Он, однако, отметил, что власти оценят целесообразность засекречивания неопубликованных материалов, и если нужды в том не будет, все обнародуют 26 апреля 2018 года.

Джон Кеннеди с семьей

Фото: AP

Ожидается, что эксперты потратят на изучение новых данных не одну неделю

Документы подготовлены, как правило, федеральными чиновниками для федеральных чиновников. В них много жаргона, непонятного постороннему, даже когда речь идет о важных или шокирующих фактах. Больших сенсаций не предвидится. «Кто-то думает, что это перевернет дело с ног на голову, что обнаружится три или четыре стрелка. Такого не будет», — рассказал телеканалу CNN Геральд Познер, автор книги «Дело закрыто: Ли Харви Освальд и убийство JFK».

Специалисты, вероятно, будут особенно пристально читать сводки из отделения ЦРУ в Мехико

Известно, что убийца президента Ли Харви Освальд за несколько недель до убийства отправился в шестидневную поездку в мексиканскую столицу. Значительная часть документов местного отделения ЦРУ ранее была засекречена. Однако из опубликованных ранее файлов известно, что во время поездки Освальд поддерживал связь с посольствами СССР и Кубы и, по некоторым данным, открыто говорил о намерении убить президента. Исследователи будут искать ответ на вопрос, знали ли в ЦРУ об угрозе и сообщили ли об этом в Вашингтон.

Ли Харви Освальд

Фото: AP

Главным открытием могут стать подробности попыток разведчиков утаить обстоятельства дела от следствия

Об этих попытках давно известно. В 2014 году главный историк ЦРУ Дэвид Робарж пояснил: когда убийство расследовала официальная комиссия Уоррена (ее возглавлял председатель Верховного суда страны Эрл Уоррен), агентам сказали: взаимодействовать с ней надо, но пассивно, первыми на контакт не идти, и представлять только некоторые доказательства. «Управление тогда было уверено, что есть "лучшая правда" — Освальд по невыясненным пока мотивам действовал в одиночку», — рассказывал Робарж. ЦРУ также предпочло скрыть информацию о возможных контактах с Освальдом до 1963 года и сведения о попытках убить кубинского лидера Фиделя Кастро. Считается, что именно эти попытки могли дать кубинцам мотив для убийства Кеннеди. «В долгосрочной перспективе, решение <...> не рассказывать об антикубинских схемах ЦРУ, возможно, нанесло наибольший урон репутации комиссии», — подытоживали историки агентства.

Официальная версия по-прежнему называет Ли Харви Освальда единственным виновным в убийстве

По данным следствия, Кеннеди был застрелен Освальдом из снайперской винтовки во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Считается, что убийца действовал в одиночку. 60 процентов американцев до сих пор верят, что президент пал жертвой таинственных заговорщиков, а не Освальда.

Джон Кеннеди и Линдон Джонсон

Фото: AP

По версии конспирологов, Кеннеди могли убить люди вице-президента Линдона Джонсона или агенты ЦРУ

Помощники Кеннеди утверждали, что президент хотел начать вывод войск из Вьетнама, что могло повредить интересам нефтяных компаний. Как только Джонсон занял пост президента после гибели Кеннеди, активность американских войск на вьетнамском театре военных действий значительно возросла. Под подозрение попали и спецслужбы. Сотрудники ФБР беседовали с Освальдом трижды после его возвращения из СССР, о его взглядах было известно, но он все же смог попасть в здание на пути следования президентского кортежа. По некоторым данным, у ЦРУ были свои причины не любить Кеннеди — он винил разведчиков в потере Кубы и провале операции по ее возвращению. Вопросы возникли и к сотрудникам

Секретной службы: те позволили президенту сесть в автомобиль с открытым верхом и не разместили снайперов на крышах для прикрытия кортежа.

Высказывались версии о масонах, нацистах и инопланетянах

Масоны, по словам конспирологов, поспешили убить первого президента католического вероисповедания — второго по влиятельности католика в мире после Папы Римского. Сторонники идеи о вездесущих «каменщиках» утверждают, что масонами были и Линдон Джонсон, и Эрл Уоррен, и тогдашний глава ФБР Эдгар Гувер. Конспиролог Мэй Брассел доказывала, что за убийством Кеннеди стоят ученые, в прошлом работавшие на гитлеровский режим. Они были недовольны предполагаемым сокращением финансирования оборонных проектов и вступили в заговор с ФБР и военно-промышленным комплексом. Наконец, одна из самых экстравагантных версий — участие в заговоре инопланетян. Они убили Кеннеди, чтобы поддерживаемая им космическая программа не привела к обнаружению инопланетного вторжения на Землю.

Пересуды по поводу гибели президента не прекратятся

Вполне вероятно, что опубликованные материалы дадут почву для новых теорий заговора, а желание Трампа скрыть несколько сотен документов лишь подогреют интерес конспирологов.