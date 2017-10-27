Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер еще полмиллиона долларов 5 27.10.2017, 9:38

2,883

Никита Бодяковский на турнире в Макао

Фото: facebook.com/MBPPoker

Удача улыбнулась нашему земляку на чемпионате в Макао.

Один из лучших игроков из Беларуси Никита Бодяковский снова принимает поздравления. На этот раз он отличился на чемпионате Азии по покеру, который проходит в Макао, сообщает myfin.by.

Белорус занял второе место в турнире Single-Day High Roller, состоявшемся 24 октября. Это принесло ему призовые в 4 030 320 гонконгских долларов. Или, если считать в американской валюте, 516 536 долларов США.

Турнир, о котором идет речь, – из разряда так называемых хай-роллеров, то есть с большим вступительным взносом. Каждый игрок внес примерно 38 000 долларов США. Еще одна особенность данных соревнований – они должны были уложиться в сутки.

Всего в турнире приняли участие 68 человек, и призовой фонд в результате составил около 2 450 000 долларов США. В конце за столом с Бодяковским остался Уэйн Яп из Сингапура. Он и стал победителем, получив 719 505 долларов США в эквиваленте.

Для Никиты же его денежный выигрыш стал вторым по величине в карьере. По крайней мере, в «живых» соревнованиях. Чуть больше он получил год назад в Монте-Карло. Совокупный же доход белоруса от «живого» покера уже превысил 3,7 млн долларов США.