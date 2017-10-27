Политолог: Бизнесмены платят огромные «выкупы» государству 2 27.10.2017, 9:59

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Что мешает Беларуси вырваться в лидеры в ИТ-отрасли.

В интервью журналу Forbes премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков рассказал, какие надежды наша страна возлагает на развитие ИТ-отрасли.

—За последние двенадцать лет у нас сформировался мощный ИТ-кластер, объединяющий более 180 компаний, а экспорт компьютерных услуг за это время вырос более чем в 30 раз, — заявил Кобяков, подчеркнув, что наилучшие примеры для высокотехнологического развития Беларуси — успешные модели Польши и «стартап-государства» Израиля.

— В сфере ИТ-технологий Беларусь достигла определенных успехов. В принципе, она уже не отстает от других стран в регионе, а идет со многими вровень. А вот стать лидером? Здесь будет посложнее, — считает в комментарии zautra.by политолог Валерий Карбалевич.

Какие правила игры пора менять

По мнению политолога, одним из барьеров на пути к лидерству является белорусская правовая система.

— Гарантии на право собственности, неприкосновенности личности, независимого суда — всего этого в Беларуси нет, что серьезно препятствует развитию всех сфер, в том числе и ИT-отрасли, — говорит собеседник.

Политолог напоминает о печальном опыте бизнесменов, связанных со сферой ИT:

— Некоторые из них уже отсидели в тюрьме и выплатили огромные выкупы.

«Людям, заработавшим более-менее приличный капитал, становится страшно в Беларуси»

Несоответствие белорусского законодательства международному мешает ИТ-компаниям более эффективно работать с иностранными партнерами, отмечают независимые эксперты. Например, в отечественном правовом поле требуются бумажные договора. Но крупные международные компании обычно используют договор-оферту в режиме онлайн.

Как и в любом белорусском бизнесе, у ИТ-компаний нет веры в то, что правила игры на рынке будут стабильными, показало исследование «Предложения реформ, направленных на развитие IT и инновационного сектора в Республике Беларусь», проведенное в рамках проекта РЕФОРУМ.

Льготный налоговый режим для компаний Парка высоких технологий истекает в 2020 году. Как сложится его судьба дальше, пока неизвестно – мнения экспертов на этот счет расходятся. И это ставит под сомнение возможность долгосрочного бизнес-планирования, отмечается в исследовании.

Готовить кадры зарплата не позволяет

— У Беларуси есть огромный потенциал — все благодаря богатым традициям инженерного и математического высшего образования. Это создает хорошие условия для развития талантов, — считает Андрей Кобяков.

В то же время Валерий Карбалевич отмечает, что развитию ИТ-сферы в определенной степени препятствует существующая система образования, которая, в последние годы деградирует.

А представители ИТ-компаний сетуют, что уровень образования не позволяет готовить специалистов, готовых сразу приступить к работе. И, как отмечается в исследовании в рамках проекта РЕФОРУМ, топ-менеджеры не рассчитывают на повышение качества образования, потому что «люди, которые могут подготовить кадры, не будут этого делать за ту зарплату, которую предлагает отечественная система образования».

Есть и еще одна проблема, которая может помешать Беларуси стать лидером в ИТ-сфере — потеря конкурентоспособности на глобальных рынках.

Белорусские компании начинали с того, что уровень зарплат работников был невысоким, а качество гораздо выше, чем у Индии или Китая, отмечается в исследовании. Но сейчас белорусские услуги становятся неконкурентоспособными в секторе «хорошо и дешево». В то время как стоимость услуг китайцев растет медленнее, чем их квалификация.

— В целом, все иные факторы, которые стимулируют другие страны занять более выгодное место в конкурентной борьбе, в Беларуси находятся в дефиците. Сама социальная модель нашей страны является препятствием, — резюмирует эксперт.