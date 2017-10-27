закрыть
27 октября 2017, пятница, 11:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Политолог: Бизнесмены платят огромные «выкупы» государству

2
  • 27.10.2017, 9:59
  • 2,077

Что мешает Беларуси вырваться в лидеры в ИТ-отрасли.

В интервью журналу Forbes премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков рассказал, какие надежды наша страна возлагает на развитие ИТ-отрасли.

—За последние двенадцать лет у нас сформировался мощный ИТ-кластер, объединяющий более 180 компаний, а экспорт компьютерных услуг за это время вырос более чем в 30 раз, — заявил Кобяков, подчеркнув, что наилучшие примеры для высокотехнологического развития Беларуси — успешные модели Польши и «стартап-государства» Израиля.

— В сфере ИТ-технологий Беларусь достигла определенных успехов. В принципе, она уже не отстает от других стран в регионе, а идет со многими вровень. А вот стать лидером? Здесь будет посложнее, — считает в комментарии zautra.by политолог Валерий Карбалевич.

Какие правила игры пора менять

По мнению политолога, одним из барьеров на пути к лидерству является белорусская правовая система.

— Гарантии на право собственности, неприкосновенности личности, независимого суда — всего этого в Беларуси нет, что серьезно препятствует развитию всех сфер, в том числе и ИT-отрасли, — говорит собеседник.

Политолог напоминает о печальном опыте бизнесменов, связанных со сферой ИT:

— Некоторые из них уже отсидели в тюрьме и выплатили огромные выкупы.

«Людям, заработавшим более-менее приличный капитал, становится страшно в Беларуси»

Несоответствие белорусского законодательства международному мешает ИТ-компаниям более эффективно работать с иностранными партнерами, отмечают независимые эксперты. Например, в отечественном правовом поле требуются бумажные договора. Но крупные международные компании обычно используют договор-оферту в режиме онлайн.

Как и в любом белорусском бизнесе, у ИТ-компаний нет веры в то, что правила игры на рынке будут стабильными, показало исследование «Предложения реформ, направленных на развитие IT и инновационного сектора в Республике Беларусь», проведенное в рамках проекта РЕФОРУМ.

Льготный налоговый режим для компаний Парка высоких технологий истекает в 2020 году. Как сложится его судьба дальше, пока неизвестно – мнения экспертов на этот счет расходятся. И это ставит под сомнение возможность долгосрочного бизнес-планирования, отмечается в исследовании.

Готовить кадры зарплата не позволяет

— У Беларуси есть огромный потенциал — все благодаря богатым традициям инженерного и математического высшего образования. Это создает хорошие условия для развития талантов, — считает Андрей Кобяков.

В то же время Валерий Карбалевич отмечает, что развитию ИТ-сферы в определенной степени препятствует существующая система образования, которая, в последние годы деградирует.

А представители ИТ-компаний сетуют, что уровень образования не позволяет готовить специалистов, готовых сразу приступить к работе. И, как отмечается в исследовании в рамках проекта РЕФОРУМ, топ-менеджеры не рассчитывают на повышение качества образования, потому что «люди, которые могут подготовить кадры, не будут этого делать за ту зарплату, которую предлагает отечественная система образования».

Есть и еще одна проблема, которая может помешать Беларуси стать лидером в ИТ-сфере — потеря конкурентоспособности на глобальных рынках.

Белорусские компании начинали с того, что уровень зарплат работников был невысоким, а качество гораздо выше, чем у Индии или Китая, отмечается в исследовании. Но сейчас белорусские услуги становятся неконкурентоспособными в секторе «хорошо и дешево». В то время как стоимость услуг китайцев растет медленнее, чем их квалификация.

— В целом, все иные факторы, которые стимулируют другие страны занять более выгодное место в конкурентной борьбе, в Беларуси находятся в дефиците. Сама социальная модель нашей страны является препятствием, — резюмирует эксперт.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии