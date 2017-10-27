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Юрий Жигамонт рассказал, как «выбирать сердцем»

  • 27.10.2017, 10:12
Юрий Жигамонт
Фото: onliner.by

Самый харизматичный дилетант-путешественник провел творческие встречи в пяти городах Беларуси.

В октябре 2017 года в Беларуси завершилась кампания по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, организованная Белорусским Обществом Красного Креста. Финалом кампании стала серия творческих встреч с актером и телеведущим Юрием Жигамонтом в пяти городах страны. Актер поделился историями о Беларуси, оставшимися за кадром передачи «Падарожжа дылетанта», и рассказал, как преодолел серьезное заболевание, чтобы продолжить путешествия, пишет krynica.info.

Участниками встреч стали жители и гости городов Горки, Ошмяны, Слоним, Полоцк и Сенно. Мероприятия посетили около 300 человек.

В 2016 году Юрий Жигамонт приостановил свои путешествия из-за болезни. Актер перенес инфаркт миокарда. Затем последовали сложная операция и длительный процесс реабилитации. После выздоровления Юрий возобновил съемки передачи, но уже в новом формате. Об этих изменениях, о своей жизни, творчестве и увлекательных путешествиях актер рассказал на встречах.

– Когда Белорусское Общество Красного Креста пригласило меня поучаствовать в кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, я сразу согласился. Ведь в недавнем прошлом сам перенес инфаркт. Чтобы восстановиться, я изменил свой образ жизни на более здоровый и продолжаю работу над собой. Потому проведение таких встреч не случайно.

Я благодарен каждому, кто пришёл на мои творческие встречи. Мне задавали очень интересные вопросы и рассказывали свои личные истории. У нас получился открытый разговор в дружелюбной обстановке. Каждая из этих встреч запомнится мне на очень долгое время. Я рад быть частью такой полезной инициативы и надеюсь, что творческие встречи подарили зрителям хорошее настроение и вдохновили заботиться о своем здоровье, – сообщил Юрий Жигамонт.

Белорусское Общества Красного Креста в 2017 году в рамках проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» при поддержке Швейцарского Красного Креста и в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь инициировало проведение республиканской кампании по профилактике болезней системы кровообращения «Выбирай сердцем!». Кампания состояла из нескольких компонентов.

29 сентября во Всемирный день сердца в двенадцати школах трех регионов Беларуси был проведен единый урок по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Более 500 учеников 8-11 классов узнали о болезнях системы кровообращения, их симптомах, рисках развития, а также что нужно предпринимать, чтобы их предупредить.

К инициативе присоединилась социальная сеть «Одноклассники». 29 сентября любой желающий мог пройти тематический тест и узнать, насколько он подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям; около 5000 человек прошли тест и получили рекомендации, как укрепить свое здоровье.

– Болезни системы кровообращения являются главной причиной смертности и инвалидности населения в Беларуси. С помощью информационной кампании мы рассказываем, как можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и пытаемся мотивировать людей изменить свое поведение в сторону здорового образа жизни.

Мы рады, что известные люди Беларуси поддерживают кампанию и присоединяются к ней. Надеемся, творческие встречи с Юрием Жигамонтом также стали для участников хорошим стимулом бережно и ответственно относиться к своему здоровью, – прокомментировала менеджер проекта БОКК Татьяна Светлович.


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