Путин запустил четыре баллистические ракеты

Путин запустил четыре баллистические ракеты5
- 27.10.2017, 10:21
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Правитель РФ принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами.
Президент России Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков, передает ria.ru.
"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", — сказал Песков.
Он добавил, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.