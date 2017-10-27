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Путин запустил четыре баллистические ракеты

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  • 27.10.2017, 10:21
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Фото : Минобороны России

Правитель РФ принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами.

Президент России Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков, передает ria.ru.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.


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