«В центре города монументам этих людей точно не место» 2 27.10.2017, 10:24

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Судьба наследия советского периода по-прежнему остается под вопросом.

Самоуправление Вильнюса до сих пор не определилось с тем, какой организации передать скульптуры, памятники советской эпохи, демонтированные из-за аварийного состояния с Зеленого моста в Вильнюсе летом 2015 года.

Нужно ли Литве советское наследие в интервью Charter97.org рассказала Раса Юкнявичене, член Сейма Литвы и министр обороны в 2008-2012 годах.

- Самоуправление столицы никак не может решить вопрос демонтированных два года назад скульптур и продолжает хранить их на охраняемой площадке.

- По моему мнению, конкретно эти памятники (напомним, что речь идет о четырех скульптурах — «Сельское хозяйство», «Учащаяся молодежь», «На страже мира» и «Промышленность и строительство» — были установлены на Зеленом мосту Вильнюса в 1952 году и простояли в центре города более 60 лет - ред.) нужно вывезти в Груто паркас, где им самое место (в парке демонстрируются большая коллекция монументов, сооружённых в советскую эпоху в различных городах Литвы и демонтированных после восстановления независимости - ред.).

- В Литве по прежнему находится множество памятников и монументов советского периода. Что будет с ними?

- Судьбу каждого памятника нужно решать отдельно, например, монумент писателю Пятрасу Цвирке. Во-первых, как писатель он не представляет ничего особенного, таких в истории Литвы было много. Во-вторых, Цвирка активно способствовал оккупации Литвы Советским Союзом. Поэтому в центре Вильнюса монументу этому человеку точно не место.

- Кроме монументов и памятников немало споров идет о том, что делать с таким наследством советской эпохи как кладбища военнослужащих Красной армии, павших во время Второй мировой войны, которые расположены зачастую в городских центрах.

- Кладбища – это кладбища, их сакральность никто не оспаривает, но размещаться они должны там, где им место – и это вовсе не центр города. Что бы там не утверждали российские СМИ, у нас к кладбищам военнослужащих Красной армии относятся уважительно, присматривают за ними. Никто не требует, чтобы придать им статус монумента коммунисту Цвирке или Ленину и убрать с глаз долой.