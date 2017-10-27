Суперзвезды из Норвегии после приключений в Беларуси доплыли до Турции 27.10.2017, 10:23

В феврале состоится премьера передачи про Беларусь на норвежском телевидении.

Трое норвежцев, которые путешествовали из Финляндии в Турцию, завершили свое путешествие. Об их приключения в Беларуси Свобода писала в сентябре. Более двух недель они провели на белорусском отрезке Днепра.

Трое норвежцев, которые с приключениями путешествовали 40-летней яхтой Sirius по Днепру, оказались суперзвездами норвежского телевидения. Один из них, Ойстеин Бака, рассказал «Радыё Свабода», что несколько дней назад он и Руне Гокштед вернулись в Осло.

«Мы добрались в Стамбул 18-го октября и уже успели вернуться в Норвегию. На Черном море мы несколько раз попадали в шторм, но в общем у нас было замечательное путешествие», - сказал Бака.

Сейчас, по его словам, передачи монтируются, и в феврале состоится их премьера на норвежском телевидении.

Ойстеин Бака и Руне Гокштед - это чрезвычайно популярные комики норвежской телерадиокомпании NRK. Они ведут собственные передачи с конца 1980-х. Их шоу собирают миллионную аудиторию.

Последний совместный проект комиков - передача Team Bachstad. Это юмористическая серия о путешествии вокруг света. После Южной Америки, Китая, Индии, Монголии, Камбоджи пришло время Беларуси.