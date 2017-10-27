Витебчанка из-за долгов оставила без квартиры двух дочек-подростков 3 27.10.2017, 10:36

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Жительница Витебска заложила трехкомнатную благоустроенную квартиру, оформив на кредитора фиктивный договор дарения.

В Витебске женщина оставила без жилья двух дочерей-подростков, чтобы расплатиться с долгами. Она заложила трехкомнатную благоустроенную квартиру, оформив на кредитора фиктивный договор дарения. Две ее дочери, одной из которых 16, а второй 17 лет, в это время жили у родственников, пишет kp.by.

То, что несовершеннолетние девочки рискуют остаться без жилья, вскрылось во время прокурорской проверки. Сейчас по иску прокуратуры сделку признали недействительной.

Финансовые проблемы у женщины начались из-за неприятностей с бизнесом, потом выросла задолженность по квартплате, собрались неоплаченные административные штрафы за разные нарушения, в том числе и за мелкое хулиганство. К тому же, у нее начались проблемы с алкоголем, в доме стали появляться чужие люди. Девочки-подростки даже сами обращались в органы опеки, просили повлиять на маму.

В конце концов семью, которая раньше была вполне благополучной и состоятельной, признали находящейся в социально опасном положении. Девочки ушли жить к родственникам и жили там около года. А их мать, не видя выхода из долговой ямы, решила заложить квартиру.

-Сейчас женщина лишена родительских прав, а ряд работников органов опеки и попечительства, учреждения образования и милиции за недостаточную работу с семьей привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказал старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Антон Волков. – Проблема в том, что службы профилактики нередко не обращают внимания на определенные признаки социально опасного положения детей. Если родители не работают или злоупотребляют алкоголем – в этих направлениях службы работают. Но имеются случаи, когда остаются без внимания лишение ребенка жилья либо места пребывания или изгнание его из дома. А ведь это тоже признак социально опасного положения семьи. Что касается данной ситуации, мы надеемся, что женщина сможет исправить ситуацию, вернуть своих детей и былое благополучие.