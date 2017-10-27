В Беларусь вернутся доспехи и икунабула 1496 года из коллекции Радзивиллов 27.10.2017, 10:59

Ценности будут возвращать в Беларусь уже в 2018-м.

Также в будущем году проведут переговоры с Высшей национальной горной школой Парижа. Оттуда рассчитывают получить копии документов о проживании нашего земляка геолога Игната Домейко во Франции в 1832 - 1837 годах, пишет kp.by.

С музеем Родена в Париже проработают вопрос организации в Беларуси выставки снимков Петра Шумова. Снимки знаменитых деятелей культуры начала ХХ века этого уроженца Гродно известны любому - в советские годы ими иллюстрировали многие издания, правда, без указания авторства.

Сразу несколько мероприятий связано с наследием рода Радзивиллов. С музеем Фицуильяма в британском Кембридже надеются договориться о передаче во временное пользование доспехов из коллекции Радзивиллов. Их могут выставить в Несвижском замке. Выставку вооружения и доспехов магнатского рода обсуждают и с Палатой придворного вооружения Музея истории искусства Вены.

Так выглядела коллекция доспехов, когда она находилась в Несвижском замке, а не оказалась разбросанной по всему миру

Артефакты, касающиеся Беларуси, будут искать в Национальном музее карт и старых книг Румынии. А по экземпляру из библиотеки университета в эстонском Тарту изготовят копию инкунабулы 1496 года, изданной в Страсбурге. Она ценна также печатью и экслибрисом Несвижской библиотеки.

А вот навсегда останется в Национальном художественном музее коллекция изобразительного и монументального искусства отечественных авторов из Монако. Владелец частной коллекции, выходец из Беларуси, обещал сделать такой дар нашей стране.

Вся работа пройдет в рамках проекта плана по возвращению культурных ценностей. Его приняли за основу на заседании созданной в этом году комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и вводу в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси.

В документ вошли предложения министерства иностранных дел и культуры. Предусматриваются также приобретение электронных копий ряда культурных ценностей, работы по определению местонахождения вывезенных за пределы страны культурных ценностей и ведения интернет-портала «Вяртанне».