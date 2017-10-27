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Венесуэла застыла в шаге от дефолта

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  • 27.10.2017, 10:53
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Момент истины для режима бывшего водителя автобуса Николаса Мадуро наступит уже в ближайшую неделю.

В минувшие выходные Венесуэла, страдающая от дефицита валюты и товаров первой необходимости, снова просрочила выплату кредиторам. Ссылаясь на "технические проблемы", Венесуэла не погасила 237 млн долларов купонных платежей по облигациями, сообщает afn.by.

С начала месяца объем невыплаченного Венесуэлой долга достиг 536 млн долларов - просрочены пять выплат, подсчитала аналитик BAnk of America Merrill Lynch Джейн Брауэр.

Момент истины для режима Николаса Мадуро, водителя автобуса, взявшегося построить социалистический рай, наступит уже в ближайшую неделю, предупреждает Брауэр.

В пятницу государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA предстоит выплата в 842 млн долларов по облигациям с погашением в 2020-м году, а 2 ноября - еще более крупный платеж на 1,1 млрд долларов.

В отличие от предыдущих погашений, эти не имеют 30-дневного льготного периода, который позволяет оттягивать платеж не объявляя дефолт.

В шаге от финансового коллапса режим Мадуро находится не первый год, и все предыдущие случаи заканчивались благополучно - держатели облигаций в конечном итоге получали деньги, а те, кто покупал бумаги на обвале, получали солидную прибыль, напоминает Брауэр.

В апреле от дефолта Венесуэлы спасли экстренные вливания из России на 1 млрд долларов, говорит она: деньги поступили на счета PDVSA в виде предоплаты за поставки нефти.

В октябре Мадуро снова снарядил делегацию для поездки в Москву во главе с министром энергетики Эулохио дель Пино, которому поручил договориться о продаже "Роснефти" долей в еще пяти месторождениях в стране.

Две недели назад Мадуро лично приезжал в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. Ему удалось договориться об очередной реструктуризации долга на 1 млрд долларов. О каких-либо дополнительных инвестициях по итогам визита не сообщалось, пишет finanz.ru.

Венесуэла получает 95% валютных доходов от экспорта нефти и критически зависит от ее поставок в США, говорит аналитик FTI Consulting Роберто Симон.

В начале года Штаты закупали от 600 до 800 тысяч баррелей венесуэльской нефти в день. Но после решения Белого дома ввести против Мадуро новый санкционный пакет, включающий как персональные санкции, так и запрет на операции с венесуэльским госдолгом, объемы поставок рухнули в разы.

По данным Минэнерго, на минувшей неделе США закупали всего 255 тысяч баррелей в день - минимум за все время доступной статистики.

Чтобы поддерживать экономику на плаву, Венесуэле потребуются ежегодные вливания на сумму 30 млрд долларов, подсчитал Международный валютный фонд.

В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по прогнозам МВФ, в этом году составит 720%, а в 2018 году может ускорится до 1660%.

Объем экономики Венесуэлы, полвека назад входившей в топ-5 богатейших стран Латинской Америки, с 2013 года сократился на 27%.

Курс национальной валюты - боливара - упал в 7 раз с начала года и в 4 тысячи раз за время президентства Мадуро.

Провал валютных доходов, за счет которых режим Николаса Мадуро импортирует продовольствие и избегает массового голода, делает дефолт Венесуэлы "неизбежным", говорит аналитик по долговым рынкам Латинской Америки Nomura Holdings Соибан Морден.

Рынок кредитно-дефолтных свопов - инструментов, оценивающих шансы дефолта по долгу - закладывает в котировки 62% вероятности, что Венесуэла пропустит платеж по внешним обязательствам в ближайшие 12 месяцев.

На горизонте 5 лет вероятность дефолта оценивается в 95%.


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