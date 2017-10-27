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МИД Британии рассекретил переписку о первых шагах Трампа

  • 27.10.2017, 11:12

Твиттер президента США добавил работы британским дипломатам.

Британские дипломаты были настолько встревожены привычкой Дональда Трампа делать неожиданные и резкие заявления рано утром в "Твиттере", что даже подумывали создать внутреннюю систему раннего предупреждения, следует из обнародованной служебной переписки.

Серия электронных писем (текст на английском языке с отдельными изъятиями), полученных ВВС благодаря закону о свободном доступе к информации, показала, как переполошился Лондон после решения Трампа запретить въезд в США гражданам ряда стран.

Чиновники стремились обезопасить себя на случай, если очередное эпохальное решение Трамп объявит в момент, "когда Лондон отходит ко сну", написала одна из них.

По мнению дипломатического обозревателя ВВС Джеймса Ландейла, "эта переписка демонстрирует озабоченность Форин-офиса потоком внезапных заявлений Белого дома при Трампе и тем, как они скажутся на Великобритании".

"Но не стоит забывать, что подобные опасения звучали и от представителей самой американской администрации, для которых утренние твиты Трампа зачастую оказывались не меньшим сюрпризом. Так что переписку нельзя назвать свидетельством какого-либо охлаждения отношений между Великобританией и США. Скорее, она показывает, как с приходом Трампа властям других стран пришлось приспосабливаться к его непредсказуемому стилю управления", - замечает Джеймс Ландейл.

Большую часть корреспонденции, предоставленной по запросу BBC, составляет электронная переписка между британским МИДом и посольством в Вашингтоне и относится к периоду, когда Трамп издал указ о запрете на въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Первый из своих антииммиграционных указов Трамп подписал 27 января, вскоре после переезда в Белый дом, где всего за несколько часов до этого принял первого иностранного руководителя - британского премьера Терезу Мэй.

Чиновники Форин-офиса опасались, что запрет коснется тысяч британских граждан, имеющих также гражданство стран, попавших под запрет (при получении британского гражданства отказываться от паспортов других стран не требуется).

В этом контексте дипломаты обсуждали возможные последствия для отношений между Мэй и новым американским президентом.

"Попытки БП [британского посольства] в Вашингтоне получить разъяснения у Госдепа пока безуспешны, - говорится в служебной переписке от 28 января. - Если это правда, до тысячам лиц с британским и иным гражданством будет запрещен въезд в США. Так себе новости в свете визита премьера".

В тот же день через океан отправилось другое письмо: "Проблема людей с двойным гражданством, конечно, очень непростая. Я напишу, когда прояснится, как мы намерены на это реагировать".

В конечном итоге запрет граждан Великобритании не затронул, но чиновники сделали выводы.

Кара Оуэн, директор отдела Северной и Южной Америки в Форин-офисе, 30 января разослала имейл широкому кругу функционеров с предложением создать систему раннего предупреждения, которая позволила бы оперативно оценивать угрозы интересам Великобритании, исходящие от распоряжений Трампа.

"Значительная часть этих указов, несомненно, будет издаваться в момент, когда Лондон отходит ко сну", - написала она.

"Считаю необходимым создать систему для оценки их влияния на британские интересы (если таковое имеется) и для быстрой подготовки рекомендаций для соответствующего круга лиц (включая руководство МИДа и правительства, пресс-службу и личную канцелярию министра)".

Она добавила: "Я буду благодарна за любые прогнозы по части указов, вытекающих из предвыборных заявлений и способных затронуть наши интересы, - как представляется, он выполняет многое из того, что обещал".

Из документов также следует, что ЕС интересовался у Лондона, не пытается ли Великобритания договориться об особых условиях для своих граждан в свете распоряжений Трампа о запрете на въезд. Кроме того, они демонстрируют озабоченность возможными последствиями для национальной безопасности.

Чиновники ожидали перемен в доброжелательном отношении Мэй к Трампу, если запрет коснется британских граждан, показала переписка.

"Вероятно, вы заметили, что премьер ушла от прямого ответа на вопрос об иммиграционной политике Трампа, назвав ее внутренним делом США", - говорится в одном письме, отсылающем к пресс-конференции Мэй в Турции 28 января.

"Полагаю, эта позиция изменится, если британцам (с двойным гражданством) закроют въезд в США?" - написал в ответ другой чиновник.

Переписка показывает, что указы Трампа стали предметом многочисленных обращений в МИД от британских парламентариев, что добавило работы сотрудника ведомства. В одном из писем чиновник жалуется на "очередной срочный депутатский запрос".


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