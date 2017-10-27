Барановичский горисполком покупает видеостену по цене однокомнатной квартиры 27.10.2017, 11:17

Фото: Intex-press

На покупку и монтаж нового оборудования городской бюджет готов выделить $20 тысяч.

Приглашение на участие в процедуре закупки видеооборудования Барановичский горисполком разместил на сайте icetrade.by. Согласно документам, в здании горисполкома планируют установить современную двухметровую видеостену из четырех LCD-панелей.

Как пояснили Intex-press в одной из компаний, занимающихся продажей профессиональной аудио-, видеотехники, указанные исполкомом характеристики – выше среднего. Подобное оборудование приобретают чаще внебюджетные организации с высоким уровнем дохода – казино, рестораны, бары. Используют видеостены, как правило, для демонстрации футбольных матчей или различных рекламных акций.

Алексей Гарбуз, заместитель председателя Барановичского горисполкома, 25 октября на встрече с жителями города в ЖЭС №3 сообщил, что видеостену закупают для большого зала горисполкома. Сейчас там различного рода графики, слайды и другие наглядные материалы демонстрируют видеопроектором.

Между тем за деньги, которые городской бюджет готов потратить на видеостену, можно провести капремонт половины кровли многоквартирного жилого дома. За эти деньги также можно при желании купить однокомнатную квартиру в Барановичах.

Кроме того, что эта покупка дорогостоящая, она может оказаться и малоэффективной: для размеров большого зала видеостена из четырех телевизоров может быть слишком маленькой.