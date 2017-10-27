Мирослав Лозовский: Судьбу политических дел решает не суд 2 27.10.2017, 11:58

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Мирослав Лозовский

Один из фигурантов «дела патриотов» спрогнозировал, чем оно может закончиться.

«До конца осени точка в этом деле будет поставлена, - сообщил на днях журналистам глава Следственного комитета Иван Носкевич. - Не могу прогнозировать, в какую сторону. Но мы вынесем обоснованное решение».

- Я не знаю, куда повернут дело, - говорит один из фигурантов «дела патриотов», бывший глава «Белого легиона» Мирослав Лозовский сайту palitviazni.info. - Учитывая, что лично со мной в последнее время совсем никаких следственных действий не проводилось. И вообще, насколько мне известно, каких-то кардинальных сдвигов в деле не происходило. Естественно, хотелось бы надеяться на лайт-вариант развития событий, но вы сами понимаете, какой оттенок имеет дело. Я уже не первый раз говорю, что судьба политических дел решается не судом.

- А может дело и вообще не дойдет до суда?

- У меня нет абсолютно никаких оснований для прогнозов. И вообще не понимаю, что следователи сделают до конца осени, когда последние два месяца никакой напряженной работы в этом направлении не было видно. А может что-то и делали, но мы этого не знаем...

Напомним, 21 марта этого года, незадолго до Дня Воли, КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию «в массовых беспорядках». По «делу патриотов» было задержано более 30 человек — бывшие активисты спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (организация прекратила свою деятельность более 15 лет назад), официально зарегистрированного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». Впоследствии некоторым изменили меру пресечения (подписка о невыезде, домашний арест). Позднее большей части обвиняемых было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования).

В середине июня стало известно, что КГБ закрыл уголовное дело о подготовке «массовых беспорядков», а дело о создании «незаконного вооруженного формирования» передал в Следственный комитет.

С 28 по 30 июня все фигуранты дела были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде.