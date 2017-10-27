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Город в американском штате Миссисипи — почти тезка борисовского БАТЭ

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  • 27.10.2017, 12:08
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В городе проживает чуть больше семи тысяч человек.

В американском штате Миссисипи есть небольшой городок, название которого может показаться почти родным многим белорусским футбольным болельщика. Город Бейтсвилл (Batesville) — в оригинале почти тезка борисовского БАТЭ, сообщает «Прессбол».

Отметим, что в Бейтсвилле проживает чуть больше семи тысяч человек. Интересно, что населенные пункты и районы с таким же названием можно отыскать в штатах Арканзас, Индиана, Миссури, Огайо, Техас и Вирджиния.


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