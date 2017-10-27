Минчанка: Почему моего друга-индийца не пустили в Беларусь несмотря на «безвиз»? 7 27.10.2017, 12:13

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Фото: onliner.by

Вернет ли «Белавиа» туристу из Индии деньги за билеты.

«Марина из Минска. У нее есть друг. У друга есть индийский паспорт и вид на жительство в Германии. Ввиду учрежденного в нынешнем году белорусского «безвиза» было решено встретиться на территории Марины. Иностранец купил билет на рейс «Белавиа» и прилетел в Минск. Правда, дальше аэропорта не продвинулся. Не пустили пограничники. Тут-то и началось самое интересное», - пишет onliner.by.

Что произошло?

Друг Марины обрадовался «безвизу» и хотел прилететь к ней на пять положенных дней. Рейс Франкфурт — Минск. Прибытие в 18:05. Марина ждала, а человек не появлялся. После раздался звонок. Оказалось, иностранца не пускают дальше пункта контроля.

— Было сказано про то, что для граждан Индии есть сноска. Что у них должна быть шенгенская виза. Не понимаю зачем. Если скоро человек станет гражданином Германии. Ну да ладно. Он же летел на «Белавиа». В самолет его пустили. Почему люди, которые во Франкфурте проверяли билеты, не сообщили пассажиру, что документы не соответствуют требованиям Беларуси?

От того дня у Марины вообще остались не самые приятные эмоции. Попасть к своему товарищу она не могла. Помочь ему как-то, соответственно, тоже.

— Он с шести вечера находился в зоне, где нет обменника. Не мог купить себе еду. В «Белавиа» обещали покормить его, но не покормили.

Марина говорит, что не смогла добиться никаких объяснений ни от таможенников, ни от пограничников, ни от представителя авиаперевозчика.

— У него был обратный билет во Франкфурт. Так пришлось покупать обратный в Берлин, чтобы улететь раньше. Ладно, друга не пустили в БЕЛАРУСИ несмотря на «безвиз». Но кто теперь вернет деньги за билеты? Тем более он живет во Франкфурте. А предложили Берлин!

В своем письме в редакцию Onliner.by индиец пишет, что очень хотел увидеть Беларусь, но не смог, отчего сильно расстроен. Он провел 14 часов в аэропорту без еды. Мужчина утверждает, что его попросили покинуть страну первым же рейсом. Естественно, неудобство вызвало и направление — в Берлин, а не во Франкфурт. Индиец пишет, мол, теперь он готов делиться своим опытом, чтобы защитить путешественников, которым вряд ли хочется столкнуться с такой же проблемой по прилете в Беларусь.

Почему индийца не пустили?

За комментарием журналисты обратились в Госпогранкомитет:

— Этот человек действительно пытался въехать на территорию Беларуси. Но его документы не соответствовали требованиям положения указа о безвизовом режиме. Так что оснований для пропуска мужчины в нашу страну у пограничников не было. К сожалению, пришлось вернуться обратно.

9 января 2017 года был подписан указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», объясняют пограничники. Там есть уточнение для некоторых стран.

К примеру, для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

— Документы мужчины не соответствовали этому требованию. Дальнейший порядок действий был простым. Если человека не пустили на территорию Беларуси, авиаперевозчик, доставивший его сюда, обеспечивает перелет в обратном направлении. Во время ожидания рейса иностранец находится в транзитном зале.

Откуда в указе оговорка по Индии и другим странам?

— В странах-членах ЕС, их на данный момент 28, великое множество документов, которые обобщенно можно назвать видом на жительство, — рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел. — И эти документы выдаются людям с самым разным статусом. В том числе иностранцам, которые находятся на территории ЕС, не будучи очень-то желанными гостями. Есть ряд документов, обладатели которых могут находиться на территории ЕС, но не могут его покидать. То есть, покинув пределы Европейского союза, не могут вернуться назад.

Если бы мы предоставили право безвизового въезда на территорию Беларуси на основании видов на жительство в странах-членах ЕС или других странах, то столкнулись бы с техническими проблемами. Пограничные службы вынуждены были бы сличать десятки, если не сотни разного рода документов с базами, разбираться с правовым статусом каждого конкретного иностранца и так далее.

Это технически сложно и не всегда надежно, говорят в министерстве.

— В то время как шенгенская виза — это конкретный документ. Тем более она должна быть многоразовой и погашенной. Человек, который приезжает к нам с такой визой, всегда сможет выехать из Беларуси в страны-члены Шенгенского соглашения или страну-член ЕС. Мы руководствуемся практическими соображениями, а также соображениями безопасности.

Что по этому поводу думает «Белавиа»?

— 25 октября пассажиру авиакомпании «Белавиа» было отказано во въезде на территорию Республики Беларусь, — рассказали в компании. — В соответствии с установленными нормами пассажиру было предложено пройти в комнату для непропущенных лиц, которая оснащена sleepbox, телевизором и т. д. Также там авиакомпания готова была предложить питание. Однако пассажир отказался проследовать туда, оставшись в транзитной зоне.

Со стороны авиакомпании было предложено переоформление билета без взимания штрафа по маршруту Минск — Берлин, так как во Франкфурт рейс по расписанию запланирован только через два дня.

Для рассмотрения вопроса получения компенсации пассажир может обратиться в обслуживающую компанию аэропорта Франкфурта, говорят в «Белавиа».

— Плюс обращаем внимание, что перед полетом каждый пассажир должен самостоятельно ознакомиться с правилами въезда в страну путешествия, — добавил авиаперевозчик.