закрыть
27 октября 2017, пятница, 16:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Интерпол» рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы России

13
  • 27.10.2017, 12:23
  • 5,211
Билл Браудер
Фото: AFP

«Трюк» с запросом на выдачу Билла Браудера отрикошетил по властям РФ.

Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей, сообщает «Голос Америки».

Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что «Интерпол» заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена – основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера.

Как заявил агентству Bloomberg сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии «Интерпола» по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.

«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России», – сказал бизнесмен.

17 октября этого года российское отделение «Интерпола» в одностороннем порядке внесло имя предпринимателя в список разыскиваемых международных преступников.

В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Билла Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Еще одно уголовное дело по тому же обвинению было завершено в России в феврале 2017 года. В том же месяце Тверской суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.

В последние годы бизнесмен вел кампанию по введению международных санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. В результате, в том числе, и его усилий в США и еще нескольких странах мира были приняты законы, вводящие визовые и финансовые ограничительные меры против ряда представителей российских властей.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии